Tunisie: EGSG - La fièvre acheteuse, un souvenir lointain...

Il fut un temps où le club alignait 11 joueurs recrutés, avec des fortunes diverses. Lorsque EGSG évoluait en Ligue 1, il dépensait des sommes colossales en puisant dans les réservistes des autres clubs, et fait souvent la fine bouche aux pépites du terroir, alors que les plus brillants du cru étaient allés faire les beaux jours d'autres bannières.

Pour la saison qui pointe à l'horizon, la direction est déterminée à renforcer l'effectif tout en évitant la tentation de la fièvre acheteuse qui peut nuire à la cohésion de l'équipe. Pour cela, les responsables, en parfaite communion avec le staff technique, se fixent des objectifs clairs pour atteindre la réussite tant attendue. Après un séjour mitigé par le passé en Ligue 1, El Gawafel est décidé à revoir sa stratégie pour éviter les erreurs du passé. L'entraîneur Chaker Meftah, en concertation avec le président du club, adopte une approche prudente, mais ciblée pour étoffer son effectif.

«Nous sommes conscients des lacunes du groupe.

Le renfort dans certains postes est un besoin qui urge. Nous devons nous assurer que tout nouveau joueur intègre bien la philosophie du club. Nous aurons besoin de 9 joueurs (5 Tunisiens et 4 étrangers). Notre souci majeur est de construire une équipe solide avec une alchimie et une cohésion entre les joueurs existants et les arrivants», a affirmé Chaker Meftah.

«Ce n'est pas seulement une question de compétence»

Cette approche plus réfléchie donne l'impression que les responsables visent à éviter la fièvre acheteuse, un piège courant dans le monde du football. Par le passé, le club gafsien était toujours tenté de dépenser des sommes exorbitantes pour recruter sans limites. Cette frénésie d'achat n'a jamais été du goût de son large public, surtout que le feeling avec certains parmi les nouveautés était brisé dès les premiers jours (....). Des contrats paraphés jusque-là dénotent une analyse approfondie des besoins du club et des statistiques des joueurs potentiels : «Nous voulons que chaque nouveau joueur partage notre vision et notre passion pour le bien-être du groupe.

Ce n'est pas seulement une question de compétences, mais aussi d'esprit d'équipe», ajoute Chaker Meftah. Alors que la fenêtre de transfert estivale bat son plein, EGSG s'est déjà attaché les services d'un keeper revenant après la saison (2007-2008), en l'occurrence Ali Ayari, qui sera en rude concurrence avec Nadim Ben Thabet, encore sous contrat.En corollaire au renouvellement du contrat de deux pointures pour deux saisons ( Haythem Mhamdi et Khalil Guesmi), le club gafsien a frappé fort en recrutant un talentueux axial.

Il s'agit de Noel Alguibri (ex-ESHS) qui a signé pour 2 ans.Le troisième renfort, jusque-là, est un joueur rodé aux stades en Tunisie. Il s'agit de Alcali Banghoura ( ex-ESS, et CAB). Ce joueur, pisté à l'aéroport Tunis-Carthage, était sur le point de bifurquer sur Monastir pour être enrôlé par le club du Ribat. C'est un milieu solide et expérimenté avec une capacité remarquable à intervenir dans les duels.

Deux autres joueurs étrangers sont attendus dans les prochains jours, El Gawafel semble apprendre les lois du marché de transfert estival : discrétion totale et des agents de joueurs fiables qui ne vous posent pas un lapin. Des nouveautés qui présagent clairement les nouvelles ambitions du club pour la saison à venir, à savoir se protéger pour ne pas flirter avec le purgatoire. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.