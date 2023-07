Tunisie: Loisirs et activités pour enfants - Initiation à l'auto-développement

Certains parents ont trouvé la recette pour occuper intelligemment leur progéniture et faire une immersion dans le monde de la technologie et de l'informatique.

Durant l'été, après la fin des cours, nombreux sont les enfants qui se retrouvent pour près de trois mois confinés à la maison. Pour s'en sortir, rien de mieux pour les parents que d'inscrire leurs enfants dans des clubs et centres d'animation pour profiter des activités ludiques, manuelles et intellectuelles et «tuer le temps» sans s'ennuyer. En vogue, les clubs de codage et robotique qui suscitent l'engouement pour ce bon filon de connaissances et de savoir à l'ère du numérique et de la technologie.

Outre les clubs d'animation pour les petits enfants pour les distraire avec des sessions classiques de coloriage, dessins et peinture, de nouvelles activités attirent les plus curieux. Malgré la forte chaleur qui frappe le pays, les parents n'hésitent pas à emmener leurs enfants dans des clubs pour «apprendre et s'amuser» en dehors de l'école. Explorer, créer et s'amuser, quoi de mieux pour les enfants ?

Codage et robotique en vogue

Ainsi une société de télécommunications n'a pas hésité à proposer un cycle court de trois jours, du 19 au 21 de ce mois, à ceux qui le désirent, sachant que les places sont limitées. Même si les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses et que l'apprentissage se déroule dans un centre au Lac 1, les enfants inscrits ont pu en profiter pour améliorer leur bagage de connaissances parascolaires. Mieux encore, avec un message d'invitation à participer gratuitement au cours de l'atelier à La Marsa quelques jours auparavant, «En quelques lignes de code, ils créeront des bâtiments, des équipements et des mini-jeux dans Minecraft».

La dernière session au Lac semble payante donc : «Parents, inscrivez vos enfants dès maintenant à notre atelier de Codage et Robotique avec Scratch et LEGO. Une expérience passionnante où ils apprendront à programmer des jeux vidéo, concevoir des personnages, des décors et même construire des robots LEGO. Ne manquez pas cette occasion», annonce-t-on ainsi.

Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer quotidiennement en été et par la forte chaleur qui sévit, il y a d'autres options, à savoir une utilisation personnelle de l'ordinateur de maison par l'enfant dès 8-10 ans. Les ingénieurs en informatique recommandent cette façon d'opérer pour que l'enfant explore lui-même les possibilités infinies de l'ordinateur, avec ou sans accès à Internet. Ce n'est pas une question de prix, mais d'investissement personnel et de curiosité sans borne, pour permettre à chaque enfant de développer ses connaissances numériques et digitales.

Gare aux jeux vidéo !

D'autres clubs proposent des jeux de société ou de stratégie comme les échecs, ce qui permet de contourner le recours intempestif aux tablettes électroniques et smartphones par les adolescents. Les jeux vidéo, parfois empreints de violence, en excès, ne sont pas bénéfiques et sont plutôt déconseillés aux enfants qui y trouvent «refuge et satisfaction immédiate», comme on l'a souligné dans nos colonnes, et qui ne leur enseignent pas les ABC de la vie en société et en communauté, une fois passés à l'âge adulte.

De toute évidence, distraire intelligemment son protégé n'est pas une partie gagnée d'avance, tant une culture de paresse et de lassitude s'empare d'eux pendant les vacances d'été, où seuls la baignade et le repos prolongé et continu sont leurs desiderata. Avec la forte canicule, difficile de leur donner tort. Bien du courage aux parents pour motiver leurs enfants, en leur inculquant l'instruction d'esprit et l'envie d'apprendre continuellement.

Pour rappel, il existe une institution publique renommée pour accompagner son enfant dans le monde numérique et ouvert à tous. C'est le Centre national de l'informatique pour l'enfant (Cnipe), jouxtant le stade olympique d'El Menzah 1. Ainsi, une formation intensive en médias et multimédia est en cours, depuis le 17 jusqu'au 26 de ce mois, à raison de deux heures par jour dans la matinée, avec 15 D pour chaque personne inscrite. Un tarif abordable qui ne peut qu'encourager les enfants à s'instruire.