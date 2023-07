Tunisie: CA | Demain l'assemblée élective - A l'épreuve du changement

C'est le moment en cette pré-saison d'identifier les principales lacunes, corriger ce qui doit l'être et surtout sentir le changement et la motivation au sein de tout l'effectif.

Le CA tiendra, donc, son AG élective demain, alors que l'exécutif en place s'active, quant à lui, à rattraper le temps perdu par des emplettes de qualité et des dettes honorées afin de valider une participation à la C3 et lever l'interdiction de recruter. Au vu de la dynamique des derniers jours, il semble que le CA a bel et bien l'intention de revenir dans la course à l'Afrique, un objectif particulièrement ambitieux pour un club qui ne veut plus que ces participations tournent court.

On n'y est pas encore cependant et en attendant les frissons, plutôt que de se morfondre depuis des mois, l'équipe dirigeante, le plateau technique, le public et bien entendu les joueurs, ont décidé depuis un bon bout de temps de prendre le taureau par les cornes. Le résultat ne s'est d'ailleurs pas fait attendre pour un CA qui a joué le titre presque jusqu'au bout, battu quelques concurrents pour les places d'accessit et retrouvé de l'ambition alors même que le groupe de joueurs n'a pas été revu et repensé pour les raisons que tout le monde connaît.

Aujourd'hui donc, le CA peut déjà s'enorgueillir d'avoir retrouvé des hauteurs dignes d'un club centenaire et populaire. Sauf que maintenant, l'équation n'est pas aussi simple avec l'AGE qui se profile, la Fifa qui attend le club au tournant, quelques autres litiges qui viennent s'empiler sur ceux déjà identifiés (le cas de Zakaria Lâabidi) et les renforts à valider après feu vert de la Fifa. A présent, au sein de l'équipe fanion, c'est le moment en cette présaison d'identifier les principales lacunes, corriger ce qui doit l'être et surtout sentir le changement et la motivation au sein de tout l'effectif. Bref, tout doit concourir en fin de compte à déclencher une âme dans l'équipe pour voir à terme les progrès dans l'attitude et à l'entraînement.

Mettre le pied à l'étrier pour certains, tendre la perche à d'autres

La saison à venir débutera assez tôt pour un CA qui ne bénéficiera pas d'un calendrier allégé cette fois. Il s'agira donc de trouver vite un rythme de croisière satisfaisant pour déjà jouer des coudes en préliminaire de C3. Aujourd'hui, l'effectif n'est plus vraiment léger, mais si le CA veut à terme remplir ses objectifs, il faut des joueurs impliqués et réceptifs dès l'été. Il faut faire en sorte pour Saïd Saïbi de mettre sa patte sur ce groupe et aussi focaliser sur les joueurs qui ont la mentalité de jouer au football qui peut vous faire gagner du terrain et vous faire gagner du temps !

Loin d'être une vision utopiste

Ces derniers temps, bien qu'à nouveau actif sur le marché des transferts, le CA n'a pas pour autant été frappé par la fièvre acheteuse, mais n'a pas non plus lorgné que sur les soldes ! Maintenant cependant, c'est la mission de renforcer une équipe et ne pas se limiter au fameux poncif «une recrue ciblée selon un poste précis à pourvoir».

Par le passé, le CA a formé de grands joueurs, enrôlé des valeurs sûres, mais aussi misé sur des recrues à forte progression. Et aujourd'hui, ça reste à nouveau possible à condition d'y mettre les ingrédients, ne pas se tromper de projet de jeu (qui doit s'inscrire dans un projet de club), faire primer le collectif sur les individualités aussi ( et surtout) avoir le temps de construire, de communiquer et de transmettre. Ce sont là les bases de ce qui a fait la force du CA jadis, pendant des années, et c'est loin d'être une vision utopiste aujourd'hui.