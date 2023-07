Tunisie: South Mediterranean University (SMU) - Inauguration d'une salle des marchés unique en son genre

La salle des marchés a été réalisée en collaboration avec les institutions économiques pour répondre aux besoins aussi bien des entreprises tunisiennes que celles de toute la région.

La South Mediterranean University (SMU), première université anglophone en Tunisie, vient de procéder à l'inauguration de sa toute nouvelle salle des marchés. Celle-ci est composée de 18 postes de travail équipés d'outils technologiques permettant un accès en temps réel à l'ensemble des marchés relatifs aux différents instruments financiers comme les actions, les obligations, les matières premières...

«Tunisie, université pour l'Afrique»

Le pr Mahmoud Triki, fondateur et président de la SMU, a expliqué lors de la cérémonie inaugurale, que cette salle des marchés a été réalisée en collaboration avec les institutions économiques pour répondre aux besoins des entreprises du pays et de la région. «Personnellement, je crois profondément au potentiel du pays pour devenir l'université de l'Afrique. Je viens de créer une nouvelle institution «Tunisie, université pour l'Afrique» à laquelle nous comptons associer toutes les universités de Tunisie dans le but de promouvoir le programme universitaire auprès des pays africains», a-t-il annoncé à cette occasion.

La salle des marchés est équipée d'une technologie de pointe, offrant aux étudiants l'accès à un environnement réaliste pour pratiquer l'analyse financière et les simulations de trading à travers une immersion totale dans les marchés financiers. Elle comprend des postes de travail dotés de logiciels et d'un accès à de larges bases de données en temps réel, permettant aux étudiants d'acquérir une expérience pratique de la négociation d'actions, de devises, de produits dérivés et autres instruments financiers. «La pédagogie nord-américaine que nous adoptons mise beaucoup sur le volet pratique. Ce n'est probablement pas la première salle des marchés en Tunisie, mais elle est unique en son genre par ce qu'elle va délivrer et par l'apport qu'elle va fournir aux étudiants et aux partenaires économiques», a expliqué pour sa part Leila Triki, doyenne de la SMU.

Les partenaires et étudiants de la SMU pourront bénéficier de cette infrastructure à partir de la prochaine année académique. Une grande partie des cours de finance, de data analytics et d'intelligence artificielle appliquée aux domaines de la finance et du management se dérouleront en bonne partie dans cette salle, l'objectif étant d'intégrer la pratique dans l'apprentissage.

Simuler des décisions pratiques dans les domaines de l'investissement

Chehir Chehibi, professeur de finance à la SMU et également directeur de CFA préparation Program (certificat mondialement reconnu dans le domaine de l'investissement), a été derrière la conception académique de cette salle. «Elle permettra de comprendre en profondeur le fonctionnement des marchés financiers, de simuler des décisions pratiques dans les domaines de l'investissement et du financement, sur la base d'analyses techniques et fondamentales, et de simuler la gestion de portefeuilles comprenant une grande diversité d'instruments financiers», a-t-il souligné, précisant que «quand l'infrastructure nécessaire est disponible pour la pratique de la finance, celle-ci devient beaucoup plus attrayante».

Les étudiants pourront également découvrir le Trading à travers un simulateur contenant plus de 40 études de cas concrets. La salle des marchés se transformera en une véritable place de marché où les usagers pourront donner les ordres d'achat et de vente et comprendront comment fonctionnent les marchés financiers. Les étudiants bénéficieront d'un accès direct à la base de données «Refinitiv®» --anciennement «Thomson Reuters Financial & Risk»-- et à ses deux composantes, «Eikon®» et «Datastream®».

«Refinitiv® Eikon» offre un accès en temps réel à toutes les données des marchés financiers à travers le monde, à des informations sur des milliers d'entreprises opérant dans plus de 170 pays et à un ensemble très sophistiqué d'outils et d'applications d'analyse financière. Le second composant, «Datastream®», donne accès à plus de 14 millions de séries temporelles relatives à des indicateurs macroéconomiques, microéconomiques et financiers. La deuxième composante est le Portfolio Management Simulator qui permet de créer des portefeuilles virtuels à partir de données réelles. L'objectif étant de faire en sorte que les étudiants améliorent leurs compétences via la pratique qui leur permettra de comprendre l'éthique de l'activité financière.

Certification axée sur les besoins du marché international

Rappelons que la SMU est reconnue depuis 2016, par le «CFA® Institute» comme la première université à offrir la préparation au certificat «CFA®» en Tunisie et au Maghreb. Également, grâce à la création de la salle des marchés, la SMU a lancé de nouveaux programmes de préparation à la certification axés sur les besoins du marché international, à savoir le certificat de «Chartered Market Technician» (CMT®), un titre international de premier plan pour ceux qui souhaitent acquérir des compétences en analyse technique, le certificat «Financial Risk Management» (FRM®), un titre international de premier plan et très demandé dans le secteur de la gestion des risques dans le monde entier, le certificat «Global Banking & Fintech», pour ceux qui souhaitent maîtriser les aspects nécessaires relatifs aux outils innovants d'IA liés à l'activité moderne d'ingénierie bancaire et financière et le certificat «Equity Research & Financial Modelling», qui couvre les compétences en matière d'analyse fondamentale et les techniques de modélisation et de prévision basée sur l'IA, nécessaires pour ceux qui souhaitent travailler au sein d'instituts d'analyse financière de classe mondiale.

SMU est une institution d'enseignement supérieur dédiée à l'excellence académique et à la préparation des étudiants aux défis du monde réel. Dotée de deux écoles internationalement accréditées, MSB, école de Business et une école d'ingénieurs, «MedTech», ainsi que d'un centre de langues et de culture LCI, SMU se distingue par son engagement envers l'innovation, la recherche et l'éducation internationale.

Grâce à ses partenariats stratégiques avec des universités de renommée internationale, tels que Hult Business School, HEC Montréal, Les Roches, Oakland University ou encore l'université d'Emporia State, les étudiants ont l'opportunité de bénéficier des double diplômes leur permettant de développer une ouverture d'esprit, une compréhension interculturelle et une perspective internationale, compétences de plus en plus recherchées dans un monde de plus en plus globalisé.