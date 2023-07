Sénégal: RNU - 26 330 nouveaux ménages de Kanel vont être enrôlés

Kanel — Le département de Kanel (nord-est), dans la région de Matam, doit inscrire 26 330 nouveaux ménages au Registre national unique (RNU), un quota établi par la Délégation générale de la protection et de la solidarité nationale (DGPSN) dans le cadre de l'extension et la revalidation du RNU", a indiqué le coordonnateur Pôle nord de la DGPSN, Mamadou Sarr.

»Le département de Kanel dispose actuellement de 6 557 ménages inscrits dans le Registre national unique (RNU). Il doit ajouter 26 330 nouveaux ménages (...), dans le cadre de l'extension du RNU », a-t-il dit.

Il intervenait lors d'un Comité départemental de développement (CDD) consacré à la revalidation et à l'extension du Registre national unique. Cette rencontre s'est tenue à Kanel, en présence de l'adjoint au préfet dudit département, Abdou Aziz Mbodj, et des sous-préfets des arrondissements de Orkodiéré et Ouro Sidy.

Toutes les 12 communes du département sont également appelées à inscrire de nouveaux ménages qui vont leur permettre de procéder à l'extension de leur base dans le RNU.

Les communes de Orkodiéré et Ouro Sidy comptent le plus grand nombre de ménages à inscrire avec, respectivement, 4 313 et 4 055 ménages, contre 1 078 et 855 ménages actuellement.

Aouré, Bokiladji et Ndendory doivent inscrire plus de 3 000 nouveaux ménages. Kanel et Sinthiou Bamambé-Banadji, qui sont des communes urbaines, vont enrôler 1 500 nouveaux ménages.

Seule la commune de Orkodiéré dispose actuellement d'un quota supérieur à 1000 ménages dans le RNU.

L'adjoint au préfet de Kanel, Abdou Aziz Mbodj, a jugé satisfaisant ce quota et le nombre de ménages devant être ajouté au RNU.

"Cette extension entre dans le cadre du voeu du président de la République d'amener le nombre d'inscrits sur le Registre national unique à un million de ménages. Actuellement, il est à 543 000", a relevé le chef du service régional du développement communautaire, Saer Diop.