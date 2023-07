Angola: Le ministère des Finances recapitalise le Fonds de garantie avec 50 milliards de kwanzas

Luanda — Le Fonds de garantie de crédit (FGC) a été capitalisé mercredi par le ministère des Finances avec un montant d'environ 50 milliards de kwanzas, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures visant à stimuler l'économie nationale.

La capitalisation a eu lieu à travers une émission spéciale de titres de la dette publique, selon un communiqué de presse du ministère des Finances transmis à l'ANGOP.

Selon le document, l'institution financière sera en mesure de renforcer son intervention, en veillant à ce que les entreprises et les entrepreneurs individuels bénéficient du financement des banques commerciales pour la concrétisation de projets destinés au secteur productif.

Le FGC met en oeuvre et opérationnalise le Plan d'accélération de la promotion de la garantie de crédit (PAFGC), conçu pour soutenir la participation des micros, petites et moyennes entreprises de manière durable et équilibrée.

Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie manufacturière et de la pêche sont les prioritaires du plan.

Le plan susmentionné s'inscrit dans le cadre des mesures d'urgence annoncées par l'Exécutif et vise à assurer que les micro-agriculteurs et les familles paysannes participent de manière décisive à l'augmentation de la production nationale, à l'autosuffisance alimentaire et à la croissance économique du pays.