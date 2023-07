Congo-Kinshasa: Nommé Directeur Général par Ordonnance Présidentielle, GUPEC - Kennedy Mukendi s'engage à rétablir l'autorité de l'Etat

*A la tête du Guichet Unique de Délivrance de Permis de Construire « GUPEC », Organe technique de régulation et seule interface entre le promoteur immobilier et l'Etat, Kennedy Mukendi promet de ne ménager aucun effort pour rétablir l'autorité de l'Etat dans le secteur qui est le sien. En effet, le GUPEC ambitionne de lutter contre le coulage des recettes, de réduire les procédures administratives de l'obtention des documents ayant trait à la construction et de lutter contre les constructions anarchiques.

A la suite de sa nomination, les agents et cadres du GUPEC ont organisé un moment d'échanges et de festivités avec le DG Kennedy Mukendi qui était accompagné, pour la circonstance, de son Directeur Général adjoint.

A cette occasion, le personnel a exprimé sa vive satisfaction et réaffirmé leur intention d'oeuvrer, sans abnégation, dans la lutte contre la spoliation, les constructions anarchiques et à ne ménager aucun effort pour renforcer l'autorité de l'Etat dans le secteur urbanistique congolais.

Pour sa part, lors de sa prise de parole, Kennedy Mukendi a présenté ses remerciements au Président de la République, Félix Tshisekedi, qui, par la signature de l'Ordonnance n°23/097 du 30 juin 2023, promulguée le 8 juillet 2023, l'a promu à la tête de cette structure de l'Etat.

L'occasion faisant le larron, il en a profité pour exprimer sa gratitude au Premier Ministre qui, dans un Décret, a créé le GUPEC ainsi qu'au Ministre d'Etat à l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, d'avoir porté haut ce projet en Conseil des Ministres et de l'avoir proposé et déniché d'une des Directions qu'il patronnait dans l'administration de l'Urbanisme et Habitat.

En conclusion de son adresse, il a invité la population congolaise à recourir utilement à leurs services pour échapper à toute fraude et éviter de subir la rigueur des mesures drastiques dont la démolition des constructions anarchiques.