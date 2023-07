Algérie: La visite du Président de la République en Chine reflète l'excellence d'une coopération solide

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a achevé, vendredi, une visite d'Etat en République populaire de Chine, couronnée par la signature de 19 accords de coopération et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines, confirmant ainsi l'excellence d'une coopération solide et fructueuse.

Il s'agit d'un accord de coopération dans le domaine du transport ferroviaire, un mémorandum d'entente sur la création d'un centre de transferts technologiques, un mémorandum d'entente dans le domaine agricole, un accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications, un mémorandum d'entente dans le domaine sportif, un mémorandum d'entente portant mise en place d'un groupe de travail pour la coopération économique et l'investissement et un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération commerciale.

Les deux pays ont signé aussi un mémorandum d'entente entre l'Académie chinoise de la gouvernance et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, un mémorandum d'entente sur la coopération technique en matière de quarantaine animale et végétale et un Programme exécutif dans le domaine de la recherche scientifique et spatiale, en plus d'un mémorandum d'entente dans le domaine du développement social et de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène.

Ils ont également signé un mémorandum d'entente pour le renforcement du développement durable, un autre entre les instituts des Affaires étrangères des deux pays, et un dernier entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Assemblée populaire chinoise pour le renforcement du commerce international.

Lors de cette visite le Président Tebboune a eu des entretiens avec son homologue chinois, M. Xi-Jinping, précédés par des entretiens élargis aux membres des deux délégations, et qui ont été sanctionnés par un communiqué commun dans lequel, ils ont convenu de poursuivre l'intensification de la concertation politique, consolider la coopération sécuritaire, approfondir le partenariat économique et renforcer la coopération dans tous les domaines.

Les deux Présidents ont salué "le niveau de coopération et de coordination bilatérales à tous les niveaux, évoquant les voies et moyens de promouvoir les relations dans tous les domaines de manière à consacrer les intérêts des deux pays et peuples amis, tout en procédant à un échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun", note le communiqué.

Ils ont, par la même occasion, "exprimé leur considération pour la coopération fructueuse entre les deux parties au niveau bilatéral et dans les fora internationaux, soulignant l'importance du timing de cette visite qui coïncide avec la célébration, cette année, par les deux pays amis du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques".

Au volet économique, les deux parties se sont félicitées de "l'évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales" et ont affirmé leur détermination à "approfondir le partenariat économique et consolider la coopération pratique dans tous les domaines, oeuvrer à l'augmentation du volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors-hydrocarbures algériennes vers la Chine, mais aussi augmenter le volume des investissements qualitatifs chinois, à la faveur des multiples avantages qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie".

Les deux parties ont convenu aussi de "consolider le travail en vue de bénéficier des opportunités commerciales et d'investissement offertes, d'intensifier le contact et les visites entre les secteurs publics et privés des deux pays, de conjuguer les efforts en vue de créer un environnement d'investissement favorable, incitatif, idoine et encourageant, de consolider l'économie, le commerce et l'investissement, de raffermir les partenariats et d'ouvrir des horizons plus larges de coopération économique entre les deux pays dans différents domaines".

Les deux parties ont convenu également de "consolider l'adaptation des stratégies de développement des deux pays de manière globale, exploiter les avantages complémentaires et approfondir la coopération pratique au mieux des intérêts des deux peuples" et se sont félicitées de la signature, en novembre et décembre 2022, du "Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l'Initiative de la Ceinture et de la Route", du "2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale (2022-2026), ainsi que du "Plan triennal 2022-2024 de coopération dans des domaines stratégiques".

Pour sa part, la partie algérienne a informé la partie chinoise des démarches entreprises pour demander l'adhésion de l'Algérie au BRICS, et des raisons ayant motivé cette démarche, notamment les "mutations profondes que connait l'économie algérienne et les aspirations de l'Algérie à s'adapter aux développements survenus sur la scène économique mondiale", est-il mentionné dans le communiqué commun.

La partie chinoise a salué la "volonté positive de l'Algérie d'adhérer à ce groupe et a affirmé soutenir ses efforts pour atteindre cet objectif".

Le Président de la République a affirmé, dans un message adressé au Forum d'affaires algéro-chinois à Pékin, lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, que "l'Algérie dispose de plusieurs atouts et avantages qui font d'elle une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux, tels que l'agriculture, l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique", ainsi que dans les secteurs "du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures, et ce grâce aux décisions et mesures prises pour libérer l'initiative et ouvrir la voie à la concurrence".

Le Président a rappelé, à cette occasion, que "l'Algérie poursuit le développement du secteur de l'énergie à travers les opérations d'exploration et de production du pétrole et du gaz pour assurer de hauts niveaux de transformation, et oeuvre à valoriser et à exploiter ses capacités dans le secteur minier, en créant un climat favorable aux investissements, fondé sur l'efficacité et la compétitivité économique, en encourageant l'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance et les start-up et en réformant le système bancaire et financier".

Le Président Tebboune, a par ailleurs, rencontré les représentants de la communauté nationale établie dans ce pays et a écouté leurs préoccupations, notamment des étudiants et les hommes d'affaires.

Soulignant que les résultats de sa visite d'Etat étaient "très positifs", le Président de la République a mis en avant les projets et accords conclus, les qualifiant de "gigantesques et mutuellement bénéfiques".

Il a affirmé, à ce propos, que cette visite "a ouvert de grandes perspectives d'investissement" entre les deux pays, avec un volume de 36 milliards de dollars dans divers domaines grâce à des mega-projets.

Jeudi, le président de la République s'est rendu dans la ville de Shenzhen, dans le Sud de la Chine où il a rencontré le vice-secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC), M. Meng Fanli.

Vendredi, le Président de la République a visité l'usine de voiture chinoise "BYD" et l'usine de l'entreprise des télécommunications "Huawei".

Le Président Tebboune a entamé une visite d'Etat en Chine lundi dernier, à la tête d'une importante délégation, à l'invitation de son homologue chinois M. Xi-Jinping, dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées entre les deux pays et du renforcement de la coopération économique bilatérale.

Une grandiose cérémonie d'accueil a été réservée au Président Tebboune au Grand Palais du peuple, par son homologue chinois, conformément aux traditions chinoises ancestrales, reflétant la profondeur des relations séculaires entre les deux pays.