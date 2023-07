Afrique: Le Botswana va offrir 80 mille éléphants à l'Angola

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé vendredi, à Gaborone, que l'Angola recevrait 80.000 éléphants du Botswana pour le repeuplement des parcs nationaux.

Selon le chef de l'État, qui s'exprimait au début des pourparlers officiels entre les délégations des deux pays, dans le cadre de sa visite d'État, les animaux seront hébergés, notamment, dans des parcs de l'est de l'Angola.

Le Président João Lourenço comprend qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour préparer les couloirs de transfert des animaux du nord du Botswana vers les parcs nationaux de Mavinga et de Luengue-Luina, tous deux dans la province de Cuando Cubango.

"Avec les éléphants dans les parcs, nous pensons que l'attraction des touristes sera garantie", a déclaré João Lourenço, rappelant que le Botswana a un programme de conservation de la nature, dans le cadre de l'aire de conservation transfrontalière Kavango-Zambeze (ATFC-KAZA).

Le projet KAZA, nommé Okavambo-Zambeze, est mis en oeuvre par l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

Il a indiqué que l'Angola est un pays signataire, mais n'a pas encore ratifié l'accord. "Nous le ferons bientôt", a-t-il souligné.

Le Président de la République a indiqué que le pays commencera à explorer les parcs et réserves naturelles dont il dispose, en particulier dans cette zone de conservation de KAZA, dans les provinces de Cuando Cubango, Moxico et Bié, où se trouvent les parcs de réserves naturelles de Luiana, Mavinga et Cameia.

João Lourenço a profité de l'occasion pour dire que sa visite servira à consolider la coopération dans les domaines de l'économie, l'échange de vues sur la situation politique, de paix et de sécurité, non seulement dans la région de la SADC, en général sur le continent et dans le monde.

Le Chef de l'État angolais a ainsi remercié le Botswana pour son soutien à la candidature de l'Angola à la présidence de l'Union africaine pour l'année 2025.

Le Président João Lourenço effectue, depuis jeudi (20), une visite d'État de deux jours au Botswana.

Les deux pays ont comme domaines potentiels de coopération les secteurs du diamant, de l'éducation, de la santé et de l'environnement.

L'Angola et le Botswana ont établi des relations diplomatiques le 18 février 1976.