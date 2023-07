Afrique: L'Angola engagé dans l'agenda 2030

Luanda — L'Angola s'engage à mettre en oeuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable, dans le but d'atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD), a déclaré, jeudi, le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, à New York, Francisco da Cruz.

Selon le diplomate, qui s'exprimait lors du Forum politique de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies qui s'est tenu sous le thème « Prendre de l'élan pour le Sommet des ODD 2023 : Transformation pour accélérer la mise en oeuvre des ODD », le gouvernement angolais dispose de deux principaux instruments de politique de développement, notamment la Stratégie à long terme Angola 2050 et le Plan national de développement (PDN).

Tous deux rassemblent un ensemble de programmes, projets et activités visant à promouvoir le développement du pays conformément à l'Agenda 2030 pour le développement durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Au cours de son discours, Francisco da Cruz a également souligné que l'Angola changeait son paradigme de développement, recherchant des partenariats solides avec le secteur privé et la société civile, ainsi qu'avec des partenaires internationaux de développement pour mettre en oeuvre son Plan national de développement.

Francisco da Cruz a assuré que le pays est en train de définir les priorités du prochain Plan national de développement 2023-2027 qui repose sur l'impact social, économique et environnemental durable.

Ce nouveau Plan, selon le diplomate, se veut une réponse intégrée aux ODD basée sur trois piliers de développement, notamment: le Capital Humain, les Infrastructures et la Diversification Economique.

À l'occasion, l'ambassadeur Francisco da Cruz a souligné les principaux défis à court et moyen terme du Gouvernement angolais pour la mise en oeuvre des ODD, tels que la nécessité de maintenir la macroéconomie sous contrôle du pouvoir d'achat de la monnaie nationale, de soutenir la reprise économique et les programmes sociaux de lutte contre la pauvreté et le chômage, aggravés par la crise sanitaire du COVID-19 et l'impact du changement climatique.

Selon Francisco da Cruz, il est impératif de continuer à renforcer le partenariat de longue date entre les Nations Unies et l'Afrique, pour relever ces défis, notamment par un meilleur alignement du système de soutien des Nations Unies à l'Union africaine et aux Communautés économiques régionales avec les priorités du continent sur toutes les questions liées à la gouvernance et au développement de la paix.

Le Forum politique de haut niveau est la plate-forme centrale des Nations Unies pour le suivi et la révision du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial.