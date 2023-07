Angola: Le MINSA prévoit d'étendre le dépistage de l'anémie falciforme

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) va, dans un proche avenir, augmenter la couverture du dépistage de la drépanocytose dans les 18 provinces du pays, pour mieux combattre et créer des plans pour les maladies hématologiques, a déclaré vendredi le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto Sousa.

Lors de l'ouverture de l'atelier sur les drépanocytoses, il a rappelé que grâce à un partenariat avec Chevron, dans le cadre du respect des directives du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention et le contrôle de la maladie, le ministère a réalisé la plus grande étude sur la maladie entre 2011 et 2020, uniquement dans les provinces de Luanda et Cabinda, d'où l'intention d'atteindre les 16 autres provinces pour une meilleure lutte.

Au cours de l'étude, a-t-il dit, 400 000 nouveau-nés ont été testés et parmi eux environ 11 000 ont été détectés avec cette maladie et 91 000 sont porteurs de la maladie, ce qui correspond à 2,24% des patients et 18% sont porteurs.

"Au vu des résultats, le Minsa a présenté son plan d'action qui consiste à augmenter la couverture du dépistage néonatal pour toutes les provinces, intensifier l'accès aux soins médicaux et aux médicaments comme l'hydroxyurée", a-t-il renforcé.

En outre, il a fait savoir que le secteur a élaboré un Plan stratégique de lutte contre la drépanocytose comme instrument d'orientation de toutes les activités de prévention et d'assistance sur l'ensemble du territoire national, qui comprend la prévention de la maladie, l'éducation de la population sur la forme de transmission, le dépistage néonatal pour l'arrêt et le suivi clinique et nutritionnel, la prise en charge des femmes enceintes, ainsi que le traitement prophylactique et symptomatique.

La formation des professionnels et la surveillance épidémiologique, afin de déterminer l'ampleur de la maladie, font également partie de la stratégie.

Le Minsa, par l'intermédiaire de l'Institut Hématologique Pédiatrique Vitória do Espírito Santo, a établi un partenariat avec le Laboratoire pharmaceutique "Novartis" et l'une des priorités établies était la formation des professionnels de la santé qui travaillent dans les soins primaires, dans le but de les former afin d'améliorer les soins.

Il s'agit de la première des quatre étapes de formation des techniciens nationaux, où différents sujets seront abordés, tels que : l'épidémiologie de la maladie, le diagnostic, le triage, les approches des patients et des événements, entre autres.

La drépanocytose est héréditaire, causée par une mutation qui se produit dans les gènes qui codent l'hémoglobine et, à la suite de ce changement, le corps des personnes touchées commence à synthétiser l'hémoglobine S au lieu de A et arrête de transporter l'oxygène nécessaire aux tissus.

La maladie touche des millions de personnes dans le monde et selon les estimations des Nations Unies, il y a entre 20 et 25 millions de personnes vivant avec la drépanocytose dans le monde, dont 75% vivent sur le continent africain et 50% des enfants de moins de cinq ans touchés par la maladie risquent de mourir avant d'atteindre l'âge de cinq ans.

L'hôpital pédiatrique de Luanda enregistre, depuis 10 ans, plus d'un millier de cas de drépanocytose par an.