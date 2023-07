Togo: Ligue togolaise des droits de l'homme - Trente-trois ans de lutte dans un état de non droit

Ce 20 juillet 2023, la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme a fêté trente-trois ans d'existence dans une ambiance de terreur et d'insécurité. Créée le 20 juillet 1990, cette association a été la toute première à se déclarer en violant la loi arbitraire du RPT, le parti unique de malheur, qui interdisait toute association et parti politique en dehors de ses rangs. Le pouvoir illégitime ne nous remit notre récépissé que seize ans plus tard, en 2006, pour sauver la face.

Ce soir-là, le 20 juillet 1990, vers 18 heures 30, les membres fondateurs prêts à défier la dictature militaire haïe par les Togolais, ont posé un acte salutaire et fondateur. Ceux qui ont pris la fuite en découvrant des agents secrets en tenue civile attendant sur le trottoire du restaurant La Pirogue comme de simples invités pour commettre l'acte de profanation politique, l'ont regretté amèrement, car il s'agissait d'affronter la peur qui servait de béquille à un pouvoir médiocre et liberticide.

Le temps a fait son oeuvre. Nombre de fondateurs sont décédés sans avoir vu leur idéal de débarrasser leTogo de la dictature obscurantiste, s'accomplir. Mais la lutte continue grâce au sacerdoce de militants et de dirigeants qui ont su faire leur devoir patriotique avec exigence et sacrifice. Quand vint une manoeuvre traîtresse de vendre la LTDH aux ennemis du peuple, les militants y mirent fin sans transiger avec des voies biaisées et crapuleuses annonciatrices d'une mise à mort. Et ce, par amour du peuple.

Le parcours fut difficile. Les victimes dans nos rangs sont nombreuses entre ceux qui ont été contraints à l'exil et ceux qui ont perdu la vie. L'encerclement du siège à plusieurs reprises lors d'évènements politiques sanglants pour intimider les victimes et la direction, ainsi que les menaces de mort, n'ont pas eu raison de la détermination de la Ligue.

Elle fut l'une des associations du Front des Associations pour le Renouveau (FAR) en 1991, qui ont exigé et obtenu l' abolition du parti unique si inique.

Le peuple togolais triomphera de la tyrannie. La lutte continue pour la conquête des droits, de la libération et de l'indépendance.