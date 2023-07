Afrique: Football - La ruée vers l'eldorado d'Arabie saoudite

Ces dernières années, les pays du Moyen-Orient (Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis principalement) ont massivement investi dans les plus grands clubs européens (PSG, Manchester City, Newcastle...). L'année 2023 marque ainsi un changement de cap avec cette volonté affichée par les pays du Moyen-Orient de recruter les meilleurs joueurs de la planète. Et avec des finances quasiment illimitées, difficile pour les meilleurs joueurs de la planète football de dire non.

Comme on peut le constater, l'Europe qui a longtemps été l'eldorado du football planétaire voit son hégémonie très contestée par de nouveaux acteurs aux ressources considérables. Après avoir injecté des milliards d'euros dans le football européen, le Moyen-Orient, plus particulièrement l'Arabie saoudite, a décidé de dynamiser le sport dans son propre pays. L'Etat, par la personne même du prince héritier Mohamed bin Salmán, a annoncé le lancement d'un véritable plan national pour le développement du football dans le royaume, avec en ligne de mire l'ambition d'organiser la Coupe du monde 2030. L'engouement pour le sport est de plus en plus important dans le pays. En atteste l'obtention de l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en plein désert.

On ne va pas se mentir, ces dernières années, bon nombre de grands joueurs européens acceptant un challenge au Moyen-Orient le faisaient pour gagner un maximum d'argent, souvent en fin de carrière. Un préjugé tenace que l'Arabie saoudite est en train de faire voler en éclats. L'arrivée en grande pompe de l'icône Cristiano Ronaldo, l'an passé, n'aura donc été qu'un préambule. L'Arabie saoudite semble prête à tout pour recruter les plus grandes stars du football mondial et devenir une place qui compte désormais dans la planète football. Après Karim Benzema et N'Golo Kanté qui ont rejoint CR7, d'autres grands noms du football devraient y poser leurs valises aussi. Des noms comme Bernardo Silva, Hugo Lloris, Luka Modric, Sergio Busquets, Jordi Alba, Angel Di Maria, Roberto Firmino, Robert Lewandowski ou encore Romelu Lukaku ont, eux aussi, été associés, de près ou de loin, au pays du Golfe ces derniers temps.

Pour rappel, les quatre clubs historiques du pays, que sont Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al -Ahli, sont détenus à 75% par le fonds d'investissement public saoudien, le même fonds qui possède Newcastle. C'est-à-dire l'Etat. Avec une surface financière d'une envergure incomparable. Ce qui attire aujourd'hui certains des meilleurs joueurs du monde.

Les stars africaines ne sont pas en marge de cette ruée vers l'eldorado qu'offre l'Arabie saoudite. Le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, s'est engagé avec le club d'Al-Ittihad. L'international algérien, Riyad Mahrez qui sort d'une belle saison avec Manchester City en ayant remporté un triplé historique (Premier League, Ligue des champions et FA Cup), vient de signer avec le club d'Al Ahli Jeddah. Sans compter tous ceux qui jouaient déjà dans ce championnat, le contingent des Africains ne fait que s'agrandir au fil des ans, puisque les salaires sont à la hauteur de ce qu'offrent les cadors européens et largement plus que les clubs moyens européens.

Reste à savoir si cette stratégie engagée par l'Arabie saoudite de devenir la place forte du foot au Moyen-Orient va s'installer dans la durée.