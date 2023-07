Congo-Kinshasa: Mbuela IV - Tony Mwaba Kazadi ouvre les travaux de la Commission paritaire Gouvernement-Banc syndical

Tel qu'annoncé le mercredi 19 juillet dernier, le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a officiellement ouvert ce jeudi 20 juillet 2023 au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les travaux d'évaluation de l'Addendum au Protocole d'Accord de Bibwa, signé le 21 novembre 2021 entre le Gouvernement congolais et le Banc Syndical de l'EPST. Comme à l'accoutumée, cela a eu lieu dans la salle de réunions de Mbuela Lodge, à Kisantu dans le territoire de Madimba, province du Kongo Central.

Ces assises de 15 jours ont débuté par le mot de bienvenue de l'Administrateur du territoire de Madimba suivi de l'intervention du Porte-parole de l'intersyndicale, puis de l'allocution du Ministre de l'EPST, le Professeur Tony Mwaba Kazadi pour lancer ces travaux.

Dans son discours, le Porte-parole de l'intersyndicale a de prime abord au nom du Banc syndical, rendu hommages au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir reconnu devant l'opinion tant nationale qu'internationale les prouesses réalisées par le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique dans le cadre de la consolidation et de la pérennisation des acquis de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics.

Et à ce niveau, Godefroid Matondo a, au nom du Banc intersyndical, haussé le ton pour dire qu'il ne s'agit pas de nouvelles négociations, mais plutôt tâter du doigt l'exécution des engagements conclus entre le Gouvernement et le Banc Syndical de l'EPST en février 2023 dont les résultats devaient être palpés au mois d'avril de la même année. Pour lui, le Banc syndical a bel et bien honoré ses engagements par sa participation au bon déroulement et au respect du calendrier scolaire de l'année scolaire 2022-2023.

Avant le déroulement de ces assises, l'Intersyndicale des syndicats de l'EPST via son Porte-parole a exigé la présentation intégrale par le Banc gouvernemental des listings de paie du mois de juillet 2023, intégrant toutes les actions convenues lors de la précédente commission paritaire, évaluées à FC 41 milliards, en l'occurrence le paiement des nouvelles unités du niveau primaire, secondaire ainsi que les inspecteurs, le réajustement des frais de fonctionnement des Bureaux Gestionnaires et des écoles primaires ayant connu les changements des structures, le paiement des enseignants aux grades transposés, le paiement de la prime réajustée de la gratuité au profit des enseignants du primaire, la correction des salaires des agents sous-payés, l'augmentation de l'enveloppe des retraités.

En présence du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en charge de l'éducation, du Secrétaire Général du Budget, représentant ici personnellement le Ministre d'Etat en charge du Budget, du Secrétaire Général à l'EPST, de l'Inspecteur Général de l'EPST ainsi que les Secrétaires Généraux de l'Administration Publique, des Directeurs Chefs des services centraux de l'EPST, le Professeur Tony Mwaba Kazadi a ouvert la cérémonie de ces travaux en souhaitant la bienvenue à tous, et est entré directement dans le vif du sujet et en réaction à ce qui a été l'objet de la communication du Porte-parole de l'intersyndicale des syndicats de l'EPST.

« Lorsque je suis entré dans la salle avec la délégation, j'avais le sentiment que les choses se passeront très facilement et aisément, après l'intervention de l'Intersyndicale et la façon dont il a été porté au pilori, je réalise que ces échanges ne seront pas faciles », a-t-il fait comprendre, avant de les féliciter et remercier au nom du Gouvernement pour leur accompagnement dans le redressement du sous-secteur de l'éducation et le relèvement de la qualité de l'enseignement en dépit des difficultés.

« Je voudrai vous remercier tous. Au nom de tous les enseignants de notre pays, vous adresser nos sincères remerciements, et nos félicitations au nom du Gouvernement congolais pour tout ce que vous déployez comme énergies, comme efforts pour nous accompagner dans le redressement de notre sous-secteur y compris le relèvement de la qualité de l'enseignement, mais aussi pour tout ce que vous faites pour les familles, pour les parents par la formation et l'instruction de leurs enfants, des élèves qui vous sont confiés, malgré les nombreux obstacles, malgré les multiples difficultés auxquelles vous êtes également confrontés au quotidien. Vous arrivez toujours à vous dépasser aussi pour accomplir aussi les devoirs de votre tâche. Je vous ai vus lorsqu'on voulait perturber l'atterrissage en douceur de l'année scolaire 2022-2023, beaucoup d'entre vous en toute responsabilité sans que ça ne soit obtenu par une quelconque pression du gouvernement, vous avez réfléchi et décidé de d'abord atterrir avec l'année scolaire, la clôturer parce qu'il ne restait que deux semaines et le reste vous aviez dit qu'on verra cela plus tard et plus tard je crois que c'est aujourd'hui, donc pour cela je voudrai également vous remercier pour cette attitude responsable », a-t-il déclaré.

(Avec la Cellule de Communication de l'EPST)