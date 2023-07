Congo-Brazzaville: Musaf - De jeunes artistes font revisiter d'anciens succès

Le Marché de la musique africaine (Musaf) a accueilli depuis son ouverture jusqu'au 19 juillet plusieurs artistes de la nouvelle génération. Ces artistes en herbe pour certains et émergents pour d'autres ont fait exploser leurs talents en interprétant ou en revisitant quelques immortelles chansons d'Afrique. Au nombre de ces mélopées, on peut citer « Aimé wa bolingo » de Nganga Edo avec l'Ok Jazz, « Africa mokili mobimba » de Déchaud Mwamba, « Naïrobi » de Mbilia Mbel et « Ufukutano » de Papa Wemba.

« Aimé wa bolingo » a été revisitée par le groupe Blacc Soom qui a proposé à un public conquis une version Zumba de ce titre. Ce remix a mis une foule, en majorité jeune, dans un état d'hystérie. On rappelle que « Blacc Soom » est un duo des frères Moussoumouna. Le premier, Moussoumouna Yverman Dafnel, dit Fataras, est né le 24 janvier 1993 à Brazzaville ; le second Moussoumouna Symphorien Jorayve, alias Lyon, naquit le 06 septembre 1996 à Brazzaville. Après qu'ils eurent été chacun leader d'un groupe, ils décidèrent en 2012 d'unir leur force afin de monter un groupe commun. C'est la naissance de Blacc Soom. Ils ont dans leur repertoire un maxi single de trois titres et quatre clips dont le dernier est « Tourner la tête ».

« Nairobi » a été remixé par la rappeuse congolaise Sharone qui, par sa voix et ses performances scéniques, a suscité une forte adhésion d'un public nostalgique au Musaf. Ce remix débute par la version originale avant de se terminer par un sample laissant la rappeuse le temps de faire un plaidoyer en faveur des artistes talentueux du Congo. Né le 29 octobre 2003 à Brazzaville, Sharone, de son vrai nom Essou Sharone Fidelia, est une étoile qui a commencé à faire briller le firmament du rap congolais. Il y a de cela trois ans que sa carrière a été entamée. Son titre « Y a pas de problème », paru le 1er février 2021, lui a permis de passer de l'ombre à la lumière.

%

La chanson « Africa mokili mobimba » a connu une version totalement salsa avec le groupe Kongo. Dans cette interprétation Davy Americano exécute le lead vocal de Kallé et Cyr Ngalissia, alias Maestro Dimi Cyrilo, effectue un solo avec une touche cubaine retraçant l'histoire de la rumba congolaise.Thibaut et Noko Dewaya sont au choeur. A la Tumba Armand Bakolo, à la petite batterie Franck, à la basse Eddy Tsatsi, au Piano Paddou, au trombone Matondo Exaucé, à la trompette Bénoit Tsana, à la flûte et au saxo Destin. Kongo salsa a été créée en 1995 par des étudiants congolais de Cuba de retour à Brazzaville. Enfin, « Ufukutanu », titre de Papa Wemba a été interprété avec Brio par le jeune artiste Paddou Wemba qui vient à peine de se lancer dans le gotha musical congolais.