Congo-Brazzaville: Musique - Novaly Kongo dévoile « Nzambe na bikamwa »

Avec son premier album « Nzambe na bikamwa », la servante de l'Eternel, Novaly Kongo, crée une atmosphère de louange et d'adoration, qui témoigne sa dévotion à Dieu et constitue une source d'encouragement pour les auditeurs en quête d'une connexion divine plus profonde.

Entre reconnaissance, louange, édification, fortification et témoignage, cet album, qui tire son inspiration dans le livre de Marc 9-23 "tout est possible à celui qui croit" et dont le passage principal est la foi en Dieu, est une exhortation de l'artiste à toute personne confrontée à une situation, une souffrance de tourner son regard vers Dieu, seul capable de résoudre tout problème en toute facilité. Le titre "bikamwa", une chanson inspirante entonnée par l'artiste, sublimée par les choeurs angéliques, élève la portée miraculeuse de Dieu. « Il y a une histoire derrière cet album, déjà le titre bikamwa qui signifie miracle dit tout. Confrontée à un problème de stérilité après mon mariage, la médecine avait statué sur mon sort que je ne pouvais pas avoir des enfants. Mon seul recours était la prière et j'avais fait un voeu à Dieu en disant : "Eternel si tu me donnes une postérité, je vais soutenir les orphelins". Mon voeu a été exaucé avec la naissance de ma première fille Grace Divine, dont la naissance a suscité des interrogations », a expliqué la chanteuse Novaly Kongo.

Par ailleurs, dans la deuxième chanson "Mokeli na nga" qui signifie mon créateur, l'artiste témoigne sa gratitude envers son Dieu, avec des paroles profondes inspirées des Saintes Ecritures "Mon créateur, tu es ma force, tu m'as délivré devant mes ennemis, tu m'as donné la victoire devant mes ennemis comme tu l'avais fait à David devant Goliath. Mon Dieu tu es mon espoir, devant la maladie, tu m'as donné la guérison, dans le manque, tu as pourvu à mes besoins comme tu l'avais fait à Sahara en lui donnant Isaac". Par contre, sa troisième chanson "bolingo na nzambé", qui veut dire l'amour de Dieu, est une reconnaissance envers Dieu pour l'oeuvre de la croix, tel que le dit le refrain "Jésus Christ tu es le Dieu d'amour, tu as donné ta vie à la croix pour moi. A la croix tu as tout accompli, tu m'as donné la victoire et ton amour est si grand voilà pourquoi je te chante, je t'exalte car tu es le Dieu d'amour.

En effet, Novaly Kongo est une artiste, chantre de l'Eternel, née à Pointe-Noire. Issue d'une famille chrétienne, elle a été élevée dans un milieu où la foi en Dieu occupait une place centrale. Très jeune, elle a ressenti l'appel de servir Dieu. En 2001, elle rejoint le cercle biblique évangélique, un groupe de chantre au sein de l'Eglise évangélique du Congo. Aujourd'hui, elle est servante de l'Eternel au Ministère évangélique la foi des élus "MEFE".