Congo-Brazzaville: Musique - BGS se produit le 28 juillet

L'artiste congolaise Adjila Irenega Ganzi Bouckandou, alias BGS, prestera, le 28 juillet, au Centre culturel Zola de Brazzaville, pour une « expérience musicale inoubliable ».

Au cours du concert, l'artiste entend non seulement communier avec son public, mais aussi établir une connexion émotionnelle avec eux. Pour ce faire, plusieurs chansons seront interprétées, à savoir baby boy, possa, faith...pour ne citer que cela.

Quelques activités sont également prévues parmi lesquelles des séances de dédicaces, des rencontres avec les fans et des surprises spéciales. Pour la circonstance, l'artiste tient à remercier tous ses fans et ses mélomanes et leur demande de venir nombreux prendre part au concert. « Chers mélomanes, je tiens à remercier chacun d'entre vous, individuellement, pour le soutien que vous m'apportez dans mon travail artistique et musical. Je vous témoigne également ma reconnaissance pour votre amour et votre soutien permanent. A la fin de ce mois, je vous prie de venir nombreux à mon concert car vous êtes, pour la plupart du temps, ma plus grande source d'inspiration », s'est-elle exprimée.

Dans le futur, l'artiste envisage devenir une star de renommée mondiale capable de remplir les salles de spectacles les plus importantes d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. « Mon rêve le plus palpitant est de parvenir à organiser une tournée mondiale, de me produire sur des grandes scènes internationales et toucher les coeurs des auditeurs grâce à ma musique », a-t-elle dit.

Pour y parvenir, l'artiste entend continuer à évoluer dans son art afin d'atteindre un public plus large et partager sa musique avec le monde. Elle espère également collaborer avec d'autres artistes talentueux et s'engager dans des projets créatifs. S'adressant aux jeunes congolais, l'artiste encourage la poursuite des passions et le développement de la confiance en soi. « Le talent et la détermination peuvent permettre aux jeunes congolais d'aller plus loin dans l'atteinte de leurs objectifs et la réalisation de leurs projets. De ce fait, je les encourage à explorer leur créativité et à travailler dur pour réaliser leurs rêves », a-t-elle argumenté.

Aux autorités culturelles congolaises, l'artiste souhaite la reconnaissance de l'excellent travail artistique et culturel effectué par les différents artistes locaux. Et ce, quelle que soit la nature de leur art. A ce sujet, elle demande aux mêmes personnalités de « soutenir les artistes locaux en créant des opportunités et des infrastructures adéquates », a-t-elle réclamé. Passionnée de musique depuis son jeune âge, la jeune musicienne, actuellement en tournée musicale en France, a remporté le prix révélation féminine 2022 pour ses réalisations artistiques, dont six singles et un EP de quatre titres.