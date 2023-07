Sénégal: Le British Council mise sur la formation des acteurs culturels (cheffe)

Dakar — Le British Council entend mettre l'accent, au cours des prochaines années, sur le développement et le renforcement de la formation des acteurs culturels, a indiqué la cheffe de projets du département Art de l'institution britannique.

»Notre objectif principal pour ces années à venir, c'est de vraiment se concentrer sur le renforcement des capacités des organisations qui offrent des formations dans le secteur culturel", a dit jeudi Maimouna Thiaw, qui s'exprimait avec l'APS, en marge de la cérémonie de célébration du cinquantième anniversaire de la présence de British Council au Sénégal.

Le but est de permettre aux bénéficiaires de ces formations de pouvoir développer leurs capacités et d'accéder aux marchés et aux investisseurs.

Elle a annoncé un programme dans le domaine de la mode. »Il y a une plateforme gratuite où les jeunes entrepreneurs qui sont intéressés à développer leurs capacités peuvent s'inscrire », a-t-elle expliqué.

Selon Maïmouna Thiaw, plus de 250 jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur culturel et créatif ont été formés au British Council entre 2018 et 2021. »Ils ont pu atteindre plus de 30.000 personnes au niveau des réseaux sociaux », a-t-elle ajouté.

Selon la cheffe de projets, » la plupart de ces jeunes ont monté leur entreprise et certains d'entre-deux ont changé leurs projets pour s'orienter un peu plus dans d'autres domaines appropriés à leur personnage ».

Mme Thiaw a indiqué que British Council collabore dans le cadre de ses activités avec plus d'une douzaine de partenaires dans les secteurs de la mode, de la musique ou de l'art visuel.

Elle a souligné que depuis 2022 le British Council se concentre sur le programme intitulé »l'économie créative » qui vise, selon elle, à renforcer les capacités des acteurs du secteur culturel et créatif mais aussi à soutenir les politiques culturelles d'une part et la recherche d'autre part.

»En 2022, nous avons lancé un programme d'incubation dans le domaine de la mode et le programme Culture connect qui vise les échanges culturels entre les acteurs culturels du Royaume-Uni et du Sénégal entre autres », a-t-elle indiqué.