Sénégal: Tambacounda - Les journalistes formés sur les contenus des articles 111 et 196 du Code de la famille

Tambacounda — Le projet "Voix et Leadership des Femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) » a organisé jeudi un atelier de mise à niveau au profit des correspondants de Ziguinchor, Kolda, Kédougou et Tambacounda (axe sud sud-est).

L'objectif poursuivi à travers cet atelier tenu à Tambacounda est de favoriser un plaidoyer efficace pour un environnement favorable aux droits des femmes et des filles et sur les articles 111 sur le relèvement de l'âge du mariage et 196 sur la reconnaissance de paternité, du Code de la famille.

"Cette rencontre a porté sur les questions des droits des filles et spécifiquement sur les articles 111 et 196 du Code de la famille, en plus d'une session sur l'implication des femmes dans les industries extractives", a précisé la responsable régionale de VLF-Sénégal, Ndeye Fatou Dione. Elle se dit satisfaite des échanges avec les journalistes sur les différents sujets abordés.

"Nous pouvons souligner notre satisfaction (...). Les résultats attendus ont été atteints, car nous avons créé une alliance entre les organisations partenaires de l'axe sud-sud-est et les organes de presse (...)", a-t-elle souligné.

"(...) VLF-Sénégal a facilité cette rencontre que nous avons eue, non seulement pour nous capaciter, mais aussi nous expliquer les contenus de ces articles 111 et 196 du Code de la famille", a pour sa part déclaré Khadija Diallo, journaliste à la radio communautaire Kédougou FM.

Elle a rappelé que le journaliste est aussi un acteur de développement. "Quand nous parlons de cette question concernant l'article 111 sur le relèvement de l'âge du mariage à 18 ans et l'article 196 sur la reconnaissance de la paternité, (...) les journalistes peuvent porter le plaidoyer en collaboration avec des organisations", a-t-elle estimé.

"Toutes ces questions à côté de l'implication des femmes dans la gouvernance du secteur extractive, ce sont des questions d'actualité, qui peuvent améliorer nos productions, qui peuvent constituer des sujets de discussion dans nos communautés", a indiqué Mme Diallo.