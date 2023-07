Afrique: Graad - La 2e édition axée sur la promotion du made in Africa

La deuxième édition de la Grande rencontre des artistes d'Afrique et de la diaspora (Graad), qui se tiendra du 27 au 29 juillet à Lomé au Togo sur les métiers de l'artisanat, sera une opportunité de découverte et d'échange pour les jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprises africains pour la promotion du mode in africa.

La Graad, qui va se tenir sur le thème "Et si j'avais un mentor", est un grand rendez-vous des industriels, des décideurs, des fournisseurs, des créateurs et des entrepreneurs du continent africain désireux de promouvoir le mode in africa à travers le monde. Elle se veut être le catalyseur d'une forte et dynamique présence des produits de l'artisanat africain sur le marché international. Cette édition intergénérationnelle qui rassemblera plus de deux cents exposants extérieurs et plus de cent jeunes va offrir d'intenses moments de partages entre les jeunes et les séniors, afin de tisser durablement les liens entre les deux générations.

Ces trois journées seront le cadre idéal pour les organisateurs d'expliquer aux jeunes qu'ils peuvent devenir distributeurs d'un produit d'une part et d'autre part découvrir leurs talents de vendeurs, en vendant les produits transformés par d'autres personnes. Cette rencontre est donc créée dans le seul objectif de rassembler les étudiants, les apprenants, les jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprises autour de la foire des métiers, en vue d'échanger autour des thématiques importantes pour faciliter leurs insertions socio-professionnelles. Cette édition permettra aux participants d'avoir des mentors qui pourront les coacher dans leur domaine d'activités et de les accompagner dans la mise en place de leur projet d'entreprise.

Ça sera un lieu approprié pour les participants de faire connaître leur savoir-faire, de découvrir des nouveautés, de nouer les contacts de partenariat, de trouver des stages et des mentors. « La grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora est faite pour que nous puissions trouver dans la société des entrepreneurs qui ont réussi et qui peuvent accompagner d'autres à atteindre le succès. Mais aussi les artisans qui ont le savoir-faire de l'artisanat et qui peuvent le transformer, parce que le savoir ne reste pas avec nous dans la mesure où nous sommes mortels. Nous échouons dans la vie parce que nous n'avons pas de guide. Tout le monde dans la vie doit avoir un guide, même la vie nous donne les livres pour être guidés. Un être humain ne peut pas vivre sans avoir un guide », a expliqué Nadine Hagen, promotrice de l'événement.

Cette initiative, qui rassemblera à Lomé des artisans qui viendront de divers pays africains et de la diaspora, vise à réunir les Africains pour valoriser non seulement la consommation des produits locaux, mais aussi et surtout les porter sur le marché international. Elle entend diversifier les exportations africaines afin de créer plus de valeur ajoutée et de croissance économique. Le but de Graad est de fédérer et de mutualiser les forces d'Afrique et de la diaspora, en leur offrant une plateforme référentielle où les hommes et les femmes viendront trouver des produits certifiés, divers et de différents pays africains qui pourront être exportés en Europe.