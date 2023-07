Congo-Brazzaville: Musique - Ruddy sur scène le 5 août prochain

Le jeune musicien congolais, Ruddy Helmer Gabriel Gangoué, donnera le 5 août prochain, au centre culturel Zola de Brazzaville, un concert en vue de se faire connaître davantage à la population congolaise.

Le spectacle connaîtra la participation de quelques musiciennes de la place, en l'occurrence Pozo Charabia, Skipp Narco, Paterne Maestro, peut-être Makhalba Malechec et Mc Baba Reflet Kazama. Amoureux de la musique depuis 2014, l'artiste, à cette occasion, interprètera plusieurs chansons tirées de sa discothèque à l'instar de Django, titre qui l'a révélé au grand public, masolo, kaka moko en feat avec Rafale Barbelé de la RDC, dictature 2, avertissement et bien d'autres encore.

Au cours de ce concert, en plus de la danse et du chant, quelques autres activités sont prévues, à savoir l'humour, la comédie, le slam et bien d'autres à découvrir. Fanatique des grands artistes musiciens américains comme 50 Cent, B.I.G et Eminem, l'artiste se considère déjà comme une future étoile de la musique et de la culture congolaise. « Mon rêve est de devenir un musicien professionnel, c'est-à-dire être capable de vivre de mon art. Je dois aussi être capable de remplir plusieurs fois de grandes salles et stades comme mes prédécesseurs et enfin être bien coté sur streaming en Afrique ainsi que dans le monde francophone et anglophone », a-t-il déclaré.

Etudiant en cycle ingénieur à l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville (ENSP), l'artiste encourage les jeunes congolais à poursuivre leur cursus scolaire et universitaire tout en entretenant leurs passions et leurs différents talents. « Les jeunes qui ont encore les moyens ou la possibilité d'étudier devront continuer à le faire. Je leur conseille d'entreprendre ce qu'ils aiment, tant cela est vertueux. Moi, je suis en dernière année du premier cycle à l'ENSP. Mais cela ne m'empeche pas de pratiquer la musique, mon art et rêve d'enfance », a-t-il dit.