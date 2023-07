Congo-Kinshasa: Tourisme - Le CEVTE engagé dans l'identification et la promotion des sites touristiques

Le Cercle des élites en voyage, tourisme et environnement (CEVTE) a organisé une balade sur le fleuve Congo, le 15 juillet, en explorant les îles Mbamou, Faignon et les Falaises du Douvre de Manguéngué. La mission a été conduite par Elwin Gomo chargé à la communication et aux relations extérieures de cette association.

« Cette balade fluviale vient s'inscrire dans le cadre de notre programme d'activités dont l'objectif est d'identifier les sites et les circuits touristiques potentiels que nous avons mais qui ne suffisent pas. Il y a un travail de fond qu'il faut faire, parce que nous devons récolter des informations, par exemple le village de Manguéngué que les touristes peuvent visiter est une chose, et connaître l'histoire de Manguéngué en est une autre. Nous organisons très souvent des visites d'information pour permettre aux membres de récolter un certain nombre d'informations pour la documentation de notre organisation. Cette documentation servira en retour aux agences de tourisme », a précisé Elwin Gomo.

S'agissant de la valorisation des sites touristiques, il a fait savoir que cela revient à l'Etat. « Il s'agit de voir les forces et les faiblesses de chaque site, de chaque village que nous pouvons visiter. Le développement revient à l'Etat. Mais nous sommes une force de propositions. Une fois que nous avons identifié les sites, nous trouvons des initiatives que nous pouvons engager pour valoriser ces sites et nous passons à leur promotion », a-t-il indiqué en déclarant qu'au sortir de tout cela, ils mettront en place un site internet contenant toutes les informations récoltées.

Cependant, CETVE n'a pas de partenariat avec le ministère de la création touristique que dirige Lydie Pongault. « Seulement nous ne sommes pas une agence de tourisme, nous sommes une association qui travaille pour le développement de l'industrie touristique. Nous voulons nous mettre au centre. Nous avons constaté que nous avons des acteurs qui opèrent dans le secteur touristique dans notre pays mais qui évoluent de façon disparate. Alors qu'ils devaient tous travailler en synergie », a affirmé le chargé à la communication et aux relations extérieures.

Et d'ajouter : « Nous sommes donc au centre pour amener les travailleurs de l'industrie touristique à collaborer. Maintenant qu'il y a un changement à la tête du ministère, il y a des démarches qui vont être menées. Nous sommes présentement dans des pourparlers ». Cette balade a été très bénéfique pour les membres de cette association comme l'a affirmé Luc Fernand Kéka chargé des affaires techniques. « C'est une balade très profitable pour l'association parce qu'elle nous a permis de découvrir des sites que certains d'entre nous n'ont jamais visités. Pour Manguengue et le village Dix maisons, nous regrettons qu'il n'y ait pas de structures d'hôtellerie et de cases de passage. En outre, nous souhaiterions manger ce qui est bio, mais on trouve dans les restaurants de fortune la nourriture qui revient de Brazzaville », a-t-il regretté.

Notons que la participation des membres de cette association était effective. Pour la sécurité des passagers à bord de la pirogue motorisée, le CETVE a confié le voyage aux guides touristiques expérimentés qui ont fourni des informations détaillées sur les sites visités et garanti une expérience enrichissante pour tous les participants.