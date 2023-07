Ethiopie: Premier rassemblement de jeunes préparant les JMJ dans la communauté catholique d'Adaba

Adaba — Plus d'une centaine de jeunes des communautés de la Préfecture apostolique de Robe ont participé au premier Festival de la jeunesse organisé au Centre pastoral d'Adaba. Dans un entretien avec l'Agence Fides, le Père Stefano Ferraretto, missionnaire et directeur du Centre, a raconté et décrit les émotions de cette première grande rencontre.

"Début juin, alors que nous fêtions la veille de la Pentecôte, nous avons célébré le premier Festival de la Jeunesse animé par le thème proposé par le Pape François pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne : " Marie s'est levée et est partie en hâte ". Nous avons rassemblé une centaine de jeunes, principalement catholiques mais aussi orthodoxes et protestants, venus des communautés de Robe, Goba, Adaba, Dodola, Kokossa, Kofele et la dernière née de Gode Neghelli", raconte le missionnaire, prêtre fidei donum du diocèse de Padoue. "Parmi les initiatives proposées, nous avons tenu des réunions de catéchèse, offert des T-shirts symbolisant les JMJ, organisé des représentations théâtrales avec des chants et des danses à thème".

"C'était la première fois que nos jeunes, âgés de 13 à 30 ans, entendaient parler des Journées Mondiales de la Jeunesse et ce fut une grâce de voir leurs réactions joyeuses. L'Église catholique éthiopienne est une Église jeune et les jeunes la vivent avec beaucoup d'enthousiasme et de participation".

Le père Stefano a conclu son témoignage en parlant des cours de formation, également en préparation des JMJ, qui seront organisés pour différents groupes d'âge et à différents moments au cours du mois d'août. "Du 1er au 4 août, nous suivrons les jeunes de 13 à 16 ans, puis un autre temps de formation aura lieu du 25 au 29 août pour les jeunes de 25 à 30 ans. Nous aimerions également leur montrer des vidéos pertinentes et nous espérons pouvoir le faire".