Congo-Kinshasa: A paraitre - « Un chemin en Afrique, une porte sur le monde » attendu en novembre

Après la publication de deux essais, Clara Inés Chaves Romero annonce la sortie en août puis en novembre de son prochain ouvrage « Un chemin en Afrique, une porte sur le monde », en version espagnole et française.

Avec environ 300 pages à publier par les éditions du Panthéon en France, « Un chemin en Afrique, une porte sur le monde » se veut une ouverture de l'Afrique sur le monde, plus particulièrement en Amérique latine, car pour l'auteure le continent semble peu connu dans cette partie du globe. L'ouvrage comportera trois chapitres. Le premier présentera une généralité de l'Afrique. Le deuxième mettra en lumière ce qui se passe sur le continent au XXIe siècle. Dans cette seconde partie, Clara Inés Chaves met en exergue quelques Etats africains ayant fait des progrès considérables dans leur marche vers le développement, à l'instar du Rwanda, du Ghana. Elle y aborde également l'expansion du panafricanisme et met en exergue le fait que l'Afrique, malgré les indépendances, a continué à captiver l'attention et l'intérêt des grandes puissances.

Le troisième et dernier chapitre « Un ménage au Congo » est pour l'auteure le plus important de l'ouvrage, car il s'inspire de son passage dans le pays et de toutes les activités, sociales ou culturelles, qu'elle y a menées. En effet, de 2010 à 2014, Clara a séjourné en terre congolaise en tant qu'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Marcel Van Optal. Dans cette troisième partie, l'auteure remercie également toutes les personnes, particulièrement l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, et certaines institutions publiques et privées pour leur appui multiforme lors des différentes activités qu'elle a pu mener au profit des démunis, orphelins ou encore des enfants vivant avec handicap.

« Je sais que la Colombie, le Congo, et plus largement l'Afrique, avions pratiquement les mêmes racines. Durant mon séjour, j'ai par exemple fait venir le Carnaval de Barranquilla. Les personnages du carnaval sont originaires de cette diaspora qui est venue en Amérique latine, en particulier dans la Colombie, lors de l'esclavagisme. Quand on parle de la rumba congolaise qui vient des deux Congo, la Colombie aussi a adopté ce genre musical. Comme quoi, nous pouvons nous voir dans un même miroir. Nous avons beaucoup de richesses culturelles et je sais que par la culture nous pouvons nous positionner ensemble dans le monde entier. Par la culture nous pouvons trouver la paix, c'est un élément de négociation. À travers la culture nous pouvons faire de la diplomatie culturelle », a longuement expliqué Clara Inés Chaves.

Le lancement et la présentation officielle du livre « Un chemin en Afrique, une porte sur le monde » se fera le 18 août en Colombie. Selon l'auteure, la version française de l'ouvrage pourra être disponible en novembre. Et à ce propos, elle envisage de faire la présentation officielle de la version française du livre à Brazzaville. « C'est quelque chose d'important pour moi de faire ce lancement ici, parce que c'est le Congo qui m'a vraiment inspiré pour oeuvrer dans le caritatif et c'est à Brazzaville que j'ai développé une grande partie de mes activités », a fait savoir Clara Inés Chaves, précisant que cette cérémonie à Brazzaville pourra avoir lieu d'ici fin 2023 ou début 2024. Entre-temps, le livre sera déjà disponible en format numérique en ligne.