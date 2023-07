Ile Maurice: Licenciement de Yogita Baboo-Rama - Pravind Jugnauth décline la rencontre avec le front commun syndical

Le front commun syndical a une nouvelle fois convoqué la presse, hier, au centre social Marie Reine de la Paix. La raison : faire le point sur les avancées après le licenciement par Air Mauritius de Yogita Baboo-Rama, présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA).

La semaine dernière, le front commun syndical avait envoyé une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, réclamant une rencontre urgente au sujet du licenciement de la syndicaliste. Radhakrishna Sadien, président de la State and Other Employees Federation (SEF) a indiqué avoir obtenu un retour. «Le PM regrette malheureusement qu'avec son emploi du temps chargé, il ne pourra pas recevoir la plateforme», a-t-il indiqué aux journalistes, hier.

En attendant, le front continue à se mobiliser et débute ainsi prochainement une campagne avec des posters à travers l'île. Le président de la SEF a également indiqué que Yogita Baboo-Rama portera plainte à la police pour violation de ses droits, un délit punissable par la loi. Mais ce n'est pas tout. Le front commun organisera une manifestation le 2 août, qui débutera au centre social Marie Reine de la Paix pour finir devant les locaux d'Air Mauritius à Port-Louis et il demande la participation de tous. Les modalités seront prochainement communiquées.

Satyajit Boolell, président de Dis-moi, s'est aussi associé au front commun et a parlé de l'État de droit contre l'arbitraire. Pour lui, il est hors de question de pénaliser et de punir une personne parce qu'elle a fait son travail syndical. Il a fait ressortir que Maurice bénéficie de lois qui, si elles ne sont pas respectées, l'employeur peut être pénalisé. Pour lui, Yogita BabooRama avait le droit de donner sa version. Il a ainsi demandé à Pravind Jugnauth d'écouter les syndicats et la version de la présidente de l'AMCCA.

Prenant la parole, celle-ci se dit très émue de la vague de soutien, non seulement de sa famille, mais aussi de ses collègues et de leurs proches. Elle a indiqué qu'elle ne baissera pas les bras et qu'il ne faudrait pas que d'autres syndicats après elle subissent le même sort. «Aprè Yogita bizin ena enn full stop.»