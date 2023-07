Ile Maurice: Assassinat de Soopramanien Kistnen - Possible convocation de l'ancien chef de la «Safe City Control Room»

Mercredi, Me Rama Valayden (photo) s'est rendu à la Major Crime Investigation Team (MCIT) North pour donner plus de détails sur l'affaire Kistnen. Il soutient qu'il y a des policiers travaillant à la Safe City Control Room d'Ébène qui ont davantage d'informations concernant les images CCTV du trajet de Soopramanien Kistnen, à Rose-Hill, dont la suite des images du trajet de l'autobus manquante. Il a même produit la photo du policier à la MCIT.

Un co-équipier de ce dernier à la Control Room a été entendu, hier, par les enquêteurs de la MCIT et il a expliqué avoir donné un coup main au policier témoin durant les travaux judiciaires. Il a été autorisé à partir.

La MCIT n'a pas tardé à interroger un policier affecté à la Control Room d'Ébène, mercredi. Ce témoin avait été auditionné lors de l'enquête judiciaire de Soopramanien Kistnen en décembre dernier. Le constable avait à l'époque déclaré, au cours de sa deuxième audition du jeudi 10 décembre, avoir vu Soopramanien Kistnen monter à bord d'un autobus à Rose-Hill qui se rendait à Beaux-Songes.

Pour rappel, durant l'enquête judiciaire, la suite des images CCTV du trajet de l'autobus étaient manquantes. Me Sanjeev Teeluckdharry, un des avocats de la défense, avait lancé un appel aux particuliers et aux entreprises de Quatre-Bornes, dont les caméras de surveillance auraient pu filmer la suite de l'itinéraire de Soopramanien Kistnen de La Louise. Lors de la sixième séance de l'enquête judiciaire, le constable avait confirmé que les images, à partir de La Louise, sont bien manquantes et cela, malgré le fait que les caméras étaient opérationnelles.

Me Rama Valayden a ainsi expliqué aux enquêteurs que selon son entourage, il se pourrait que ce policier ait subi des pressions et qu'il n'ait pas tout révélé sur les images CCTV de Soopramanien Kistnen. Interrogé, le policier a nié avoir manipulé ou même effacé des données des caméras CCTV sur le serveur de la police. Il a expliqué qu'il est un simple opérateur du Police Main Command Control Centre, qu'il travaillait en octobre 2020, mais a dit n'avoir pas accès au serveur pour effacer les images.

Selon nos renseignements, il se pourrait que dans les jours à venir que l'ancien surintendant de la Control Room soit appelé par les enquêteurs de la MCIT. Il avait aussi été entendu en cour durant l'enquête judiciaire. Un témoin clé dans l'affaire sera aussi interrogé car il a également aidé sur le terrain à retrouver les images CCTV privées à Quatre-Bornes.

Les pièces du puzzle évoquées par Me Rama Valayden

Selon Rama Valayden, Yogida Sawmynaden se trouvait à l'hôtel «Riverside», à Belle-Rose, le jour de la disparition de Kistnen, soit le 16 octobre 2020. Il a aussi ajouté que son emploi du temps a été passé au crible. Il y a un trou entre le moment où Sawmynaden a quitté le conseil des ministres et celui où il s'est rendu dans plusieurs kovils dans le Sud, notamment celui de Rivière-des-Anguilles, de La Sourdine et de L'Escalier, et près du Terracine Mariamman Kovil à minuit.

Nous avons sollicité une déclaration du responsable dudit hôtel pour confirmer la présence de Yogida Sawmynaden, le 16 octobre 2020. Nous avons laissé nos coordonnées au réceptionniste, mais sommes restés sans réponse. Nous avons aussi sollicité une source au temple qui a dit que Yogida Sawmynaden n'est pas quelqu'un qui fréquente ce temple. «Nous n'avons pas de prières qui se terminent à minuit, sauf si c'est pour la célébration de la fête Govinden.»