Ile Maurice: Actes de vandalisme - Cimetière de l'Ouest - Des vivants refusent toujours de laisser les morts en paix

Effroi et cris d'alarme. Des caveaux ont de nouveau été vandalisés au cimetière de l'Ouest. Réguliers comme la marée, des voleurs ont dérangé ces lieux dits de repos éternel pour emporter du précieux métal, du fer et du cuivre. Le dernier acte de vandalisme en date a été rapporté par la société à but non lucratif, Sauvegarde du Cimetière de l'Ouest (SCO), le 10 juillet.

Malgré les caméras de surveillance installées sur place, malgré l'embauche d'un veilleur de nuit, pourquoi n'arrivet-on pas à protéger ces morts de l'avidité de certains vivants ?

Facteur principal : la grande superficie à surveiller. Le cimetière fait «plus de 10 arpents», précise Philippe la Hausse de la Louvière, directeur de la compagnie Sauvegarde du Cimetière de l'Ouest. S'il y a bien «deux caméras qui quadrillent le tout», il existe des angles morts, des «coins éloignés». Quand des intrus s'introduisent dans le cimetière pour commettre leur forfait, «on ne voit pas les détails à l'image».

Pour cette couverture par des caméras de surveillance, «la priorité c'est la partie historique du cimetière de l'Ouest, là où se trouvent les tombes ayant le plus de valeur patrimoniale», ajoute le directeur de SCO. La tombe la plus ancienne du cimetière est celle de Jean-Pascal Dujonc de Boisquenay, né à l'Orient et officier des vaisseaux de la Compagnie des lndes. Il est mort le 24 février 1774. La plupart des autres tombes datent du 19e siècle. Ce sont d'ailleurs des caveaux datant de cette période qui ont été vandalisés. «C'est dans la partie située à côté de la section Nam Shun», précise le directeur de SCO.

C'est en 2019 que la SCO a signé un Memorandum of Understanding avec la municipalité de Port-Louis, pour assurer l'entretien de ce cimetière. «Il y a quelques années, c'était des dizaines de tombes qui étaient vandalisées. Là, de temps à autre, ce sont quelques tombes que l'on vole.» On se souvient qu'un cas de vandalisme au cimetière de l'Ouest avait été rapporté durant le premier weekend de l'année 2022.

Après le dernier cas de vandalisme en date, la compagnie SCO a lancé un appel aux dons. Les fonds serviront à l'installation d'une caméra de surveillance supplémentaire. «Et aussi à augmenter la capacité d'archivage des images sur le disque dur. Identifier avec exactitude l'heure et le jour où se produisent les actes de vandalisme demande de pouvoir remonter dans le temps pour visionner les images.» Des tailleurs de pierre ont déjà été engagés pour retaper les caveaux qui ont été vandalisés.

La numérisation des registres se poursuit

La richesse du cimetière de l'Ouest ce n'est pas que de la pierre mais aussi ses registres historiques. Ce sont des mines d'informations qui nous renseignent sur la démographie, les liens de parenté, les épidémies etc. La numérisation des registres du cimetière de l'Ouest a démarré en septembre 2019. Certains de ces registres sont en mauvais état. Le processus de numérisation se poursuit.

Sur le site de SCO, une base de données «d'environ 50 000 noms» a été compilée, indique Philippe la Hausse de la Louvière. Avec le concours de la mairie de Port-Louis, qui est propriétaire des registres et du cimetière, «250 000 pages des registres ont été photographiées. Ces renseignements sont en train d'être ajoutés à la base de données, pour les rendre accessibles gratuitement au public». Cela devrait être en ligne, «d'ici la fin de l'année», estime le directeur de la société SCO.