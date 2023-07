Sénégal: Préparation des JOJ Dakar 2026 - La Chine offre son «savoir-faire» au Cnoss

Point de répit ! Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) reste dans la dynamique de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

A cet effet, le président Mamadou Diagna Ndiaye et son équipe essaient de mettre tous les atouts de leur côté afin de mettre les athlètes sénégalais dans d'excellentes conditions de performances. C'est dans cette perspective qu'une délégation chinoise a séjourné pendant une vingtaine de jours à Dakar pour apporter appui et assistance à la délégation sénégalaise qui n'entend pas se présenter en victimes expiatoires. Le patron de l'olympisme sénégalais a pu trouver un partenariat plus qu'important pour ses athlètes, avec la République populaire de Chine.

13 Fédérations sénégalaises ont été retenues à cet effet. Chacune d'elle va désigner 10 athlètes dont 5 filles et 5 garçons ; et un à deux techniciens pour chaque fédération pour des séjours de plusieurs jours au pays de Xi Jinping lors des vacances scolaires. Soient 90 jours en 2024, 90 jours en 2025 et 60 jours en 2026, a confié le Coordonnateur des JOJ, Ibrahima Wade lors d'un point de presse hier, jeudi 20 juillet, au siège du COJOJ sis à Eden Rock.

«Il s'agit en fait d'aller un peu plus en avant dans l'identification des points d'appui. Ils ont rencontré beaucoup d'acteurs du monde des sports, de la culture et des arts, de l'éducation des finances et de l'économie avec des visites de terrains, d'infrastructures sportives», a déclaré le vice-président du CNOSS.

«Feuille de route avec une identification claire»

Et d'ajouter, «il y a aussi la possibilité pour nous de recevoir des entraineurs et des experts chinois. Nous avons également convenu avec la partie chinoise, que les fédérations ont fourni leurs besoins en matériels d'entrainement et la Chine s'est engagée à accompagner chacune de ces fédérations. Aujourd'hui, ces 13 fédérations sont dans les starting-blocks pour une préparation pour les 3 prochaines années afin que nos jeunes athlètes puissent relever le défi. Nous avons également discuté avec la partie chinoise de l'organisation de la cérémonie d'ouverture et de clôture parce que la Chine est aussi experte dans ce domaine si l'on se réfère aux Jo d'été de 2008, les Joj de 2014 et les Jo d'hiver de 2022. Nous avons l'accord et la bonne intention de la partie chinoise de nous accompagner. Donc, on s'est accordés sur une feuille de route avec une identification claire, ce qu'ils appellent la gymnastique de groupe ; comment on va travailler à profiler les participants, comment on va les entrainer et comment les experts sénégalais iront en Chine pour apprendre davantage et se former», a confié Ibrahima Wade.

Le coordonnateur du JOJ a aussi relevé d'autres chantiers qui sont en cours notamment le projet de musée et de siège du comité olympique. «Nous avons également d'autres domaines en appui logistique, en matériels, en équipements. Et justement nous avons convenu que du 23 septembre au 8 octobre se passeront en Chine les Jeux asiatiques au cours desquels une délégation sénégalaise conduite par le président Mamadou Diagna Ndiaye se rendra pour participer et surtout faire une mission d'observation afin de s'imprégner et commencer à partir de maintenant à travailler de façon très proche avec la partie chinoise », s'est-il réjoui.

Le chef de la mission chinoise, Lyu Guoguang s'est, quant à lui, réjoui de cette coopération avec le Cnoss et a réaffirmé l'engagement de son pays à l'accompagner dans la préparation et l'organisation de ces JOJ Dakar2026. Selon lui, son pays ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce premier rendez-vous olympique en terre africaine au Sénégal.

A.T