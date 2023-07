Afrique de l'Ouest: Impacts de la crise sécuritaire au Sahel - Des maires et élus locaux de la sous-région actent la solidarité à Dakar

Un colloque international de solidarité avec les communes impactées par la crise sécuritaire au Mali, Niger et au Burkina Faso se tient depuis hier, jeudi 20 juillet 2023, à Dakar.

Cette rencontre initiée par l'Association des maires du Sénégal (AMS) sur le thème « Ensemble pour plus de solidarité et de solidarité agissante avec les communes du Sahel » a entre autres objectifs la mise en place d'un fonds de solidarité inter-collectivités au profit des communes impactées, et trouver les moyens d'atténuer les impacts de la crise sur ces dernières.

L'Association des maires du Sénégal (Ams) a organisé hier, jeudi, à Dakar un colloque international de solidarité avec les communes du Sahel impactées par la crise sécuritaire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, jeudi 20 juillet 2023, dans la capitale sénégalaise, avec la présence effective du ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'extérieur, Aissata Tall Sall, venue représenter le chef de l'Etat. La cérémonie qui s'est par ailleurs déroulée en présence des maires et élus locaux du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de représentants de l'Uemoa (Union monétaire ouest africaine) a aussi compté parmi ses participants, une délégation du Maroc, pays invité d'honneur de la rencontre.

Omar Ba, président de l'Ams est revenu sur les motivations de la tenue du colloque. « C'est nous-mêmes, maires, forts de notre légitimité, qui avons décidé de nous rencontrer (...) pour mieux analyser les difficultés et pour mieux proposer des solutions. C'est nous qui invitons les autres à rejoindre et c'est nous qui allons donner la direction à suivre, car nous nous sommes plus proches des populations et nous savons ce que les populations attendent de nous », a-t-il déclaré.

Le ministre Aissata Tall Sall, quant à elle, s'est réjouie de l'importance de la rencontre dont elle a eu l'honneur de procéder à l'ouverture. Elle a dans la foulée déclaré qu'elle est convaincue que ce colloque est « la première étape d'une réflexion soutenue et profonde qui va être menée par l'ensemble des collectivités locales ». Le ministre des Affaires étrangères s'est dit alors convaincue que le cercle des pays participants du colloque va s'agrandir avec l'adhésion d'autres pays hors du Sahel. Parce que, selon elle, le défi étant commun, les solutions aussi doivent être communes.