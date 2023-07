Ile Maurice: Le National Wholesale Market verra finalement le jour après 15 ans

Il suscite la curiosité des automobilistes qui passe par Wooton. Il sera enfin opérationnel, dès le 27 juillet, afin d'aider la communauté des planteurs à mieux s'organiser.

Construit depuis 2021, le National Wholesale Market, situé à Wooton, ouvrira ses portes le 27 juillet. Ce projet, imaginé depuis 2008, a, certes, rencontré plusieurs pépins. Toutefois, sa création permettra à la communauté des planteurs d'être mieux organisée et plus sécurisée. Un nouveau modèle de gestion sera également instauré, soutient Krit Beeharry, l'un des pionniers du projet.

Proposer une offre intéressante et attractive aussi bien aux planteurs qu'aux acheteurs en gros. Mettre en place un prix représentatif du marché de la vente et de la demande, et également pallier le manque sans avoir recours aux légumes importés. Tels seront les objectifs que le National Wholesale Market tentera de mettre en avant. L'un des concepteurs de ce projet, Krit Beeharry, explique qu'il arrive au moment où il faut évoluer. «J'ai voyagé et découvert plusieurs 'auction markets' à travers l'Europe et l'Afrique. L'un des meilleurs marchés est en Afrique du Sud.

C'est ainsi que l'on a décidé de l'appellation National Wholesale Market. On se rend compte qu'il faut centraliser le système pour que tous les légumes produits à Maurice ne viennent qu'à un seul et même lieu. À titre d'exemple, le chouchou produit sur le Plateau central se vend plus cher à Flacq et à Port-Louis. Ou encore LA margoze se vend moins cher à Port-Louis mais plus cher à Vacoas...» Et en faisant venir tous les légumes dans un même lieu, les prix seront définitivement évalués à partir de ce point de vente.

Ce membre de la plate-forme Planteur des îles ajoute qu'avec l'arrivée de ce marché, il y aura plus de transparence, surtout auprès de ceux qui doivent suivre à la lettre la Food Act et la Pesticide Act. «Ce système va aussi aider à planifier la production. Actuellement, nous produisons sans connaître la demande.» Ainsi, un market information system et un production information system seront mis en place comme stipulé à plusieurs reprises lors de la présentation des Budgets.

Pour en revenir à ce marché à Wooton, certains particuliers auront également accès aux légumes, explique Krit Beeharry. «En effet, les personnes qui comptent organiser un mariage ou encore celles qui sont propriétaires d'hôtel peuvent avoir accès au bâtiment. Ils devront obtenir le permis pour un jour et ils pourront ainsi venir s'approvisionner à un meilleur coût.» Une question qui turlupine les acheteurs : qu'en sera-t-il des prix pratiqués à partir du National Wholesale Market ? Il faudra pour cela prendre en compte l'inflation et le changement climatique, soutient notre interlocuteur.

«Quand il y aura une surproduction, cette dernière sera gardée dans les chambres froides. C'est cela qui apportera une stabilité des prix. À titre d'exemple, après le passage d'un cyclone, l'on se tourne vers l'importation de légumes et les prix flambent. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ainsi, grâce au soutien de l'Agriculture Marketing Board (AMB), l'on pourra stocker les produits. On le fait actuellement pour les carottes.»

Avec ce nouveau système qui sera mis en place, l'on aura des données précises sur le nombre de produits qui entrent et sortent sur le marché. «Et les prix aussi seront affichés. Et à travers le market information system, l'on saura pendant quelle période nous aurons besoin de planter les légumes comme les choux et les carottes pour pallier tout éventuel manque.»

Pour la petite histoire, ce projet de National Wholesale Market a été pensé depuis 2008, mais il a fallu quelque dix ans avant de voir la pose de la première pierre, soit en 2017. Initialement, ce bâtiment aurait dû être inauguré en 2020, mais son ouverture a été repoussée pour 2021, avant que la date du 27 juillet ne soit cochée. À noter que cette construction sur 35 000 m2 a coûté Rs 434,9 millions au lieu de Rs 389 millions annoncées dans un premier temps.