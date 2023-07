Congo-Kinshasa: Tanganyika - Lancement des projets PBF pour la consolidation de la paix

Les projets « Fonds pour la consolidation de la paix » (PBF) ont été lancés, jeudi 21 juillet, à Kalemie (Tanganyika).

Financés par l'ONU, ces projets visent maintenir la paix dans les territoires de Nyunzu et de Kalemie (Tanganyika) et d'autres coins en proie au conflit violent.

« Le premier projet sur la gouvernance sécuritaire vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat et à la stabilisation des zones de retour dans les zones de Nyunzu, à travers notamment l'introduction de la police de proximité et de la professionnalisation de la police pour construire une relation de confiance entre la police et les populations », a indiqué la chargée de programme au secrétariat du Bureau du coordinateur résident des Nations-Unies (PBF), Annie Bipendu.

Le second volet de ce projet concerne la prévention des conflits pour la consolidation de la paix :

« Le second projet est une continuité logique des actions humanitaires et de développement en cours dans la province du Tanganyika et se concentre sur la prévention des conflits pour la consolidation de la paix en dressant les causes profondes de ces conflits avec un accent équitable de deux communautés, Twa et Bantou, aux ressources socio-économiques naturelles pour une cohabitation pacifique ».

Pour Annie Bipendu, ces projets s'alignent sur les priorités provinciales identifiées dans le plan stratégique national de développement.