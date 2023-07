Maroc: Hayat Saidi expose à la Biennale internationale de l'art de Salento

L'artiste-peintre marocaine Hayat Saidi vient d'exposer ses oeuvres à la Biennale internationale d'art contemporain de Salento à Lecce (sud de l'Italie), dans le cadre d'une exposition collective regroupant des plasticiens du monde entier.

Organisée par l'Académie italienne de l'art, la Biennale a été marquée par la participation d'artistes du monde entier, d'historiens d'art, de galeristes et des personnalités des univers institutionnel, littéraire et cinématographique.

En marge de cette manifestation, tenue du 08 au 16 juillet, la plasticienne marocaine a été primée, aux côtés d'éminentes personnalités, au prestigieux théâtre "Politeama Greco", pour son "engagement artistique et créatif en faveur de la femme et de l'environnement".

"Je suis fière de représenter mon pays dans cette grande manifestation culturelle qui rend hommage à la création artistique engagée", a déclaré à la MAP l'artiste marocaine, soulignant les avancées de la femme marocaine, qui rayonne dans le monde entier et l'importance de l'art environnemental dans le sillage de la crise à laquelle le monde est confronté.

"La femme marocaine est souvent présente dans mes peintures. Je tente de transcrire sur la toile son évolution, son émancipation et son rayonnement", a relevé l'artiste, dont les toiles transmettent également un message artistique abstrait sur les défis climatiques, laissant place à l'imagination et la méditation.

Les oeuvres de Hayat Saidi reflètent sa grande passion pour la lumière et la nature. Ses sujets de prédilection sont au coeur de questions humaines et environnementales qui représentent sa source d'inspiration et de réflexion. Ses travaux lui ont valu de nombreux prix.

A cette occasion, l'Académie italienne d'art a salué "le talent créatif et instinctif de la plasticienne marocaine en matière d'art, qui conjugue un ensemble de connaissances théoriques et intellectuelles", indiquant que "l'engagement dans le monde des arts visuels est une grande transformation de soi et de toute l'Humanité".

Hayat Saidi a remporté, l'année dernière en Italie, le prix d'art international hermès, à l'occasion de "la Biennale internationale d'art Magna GraEcia Artis et CulturaE Historia". Ses plus récentes distinctions sont le prix d'art international Hermès qui lui a été décerné par l'Académie des arts italienne et le titre de master artiste, à l'occasion de la "Biennale internationale d'art, Artis et CulturaE Historia". En décembre 2022, après sa participation à la Biennale de Barcelone, elle a été primée à Londres par le prix "Art London" lors de l'exposition internationale à Londres.

La carrière artistique de Hayat Saidi a commencé en 1986, mais il lui a fallu attendre les années 90 pour monter sa première exposition avec 45 toiles centrées sur la femme. Elle compte à son actif de nombreuses expositions au Maroc et dans plusieurs pays du monde. Elle a participé à d'importantes biennales en Italie.