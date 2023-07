Maroc: L'Union mondiale de la mutualité tient sa 5è assemblée générale ordinaire à Laâyoune

L'Union mondiale de la mutualité (UMM) a tenu, lundi à Laâyoune, sa 5ème assemblée générale ordinaire, sous le thème "La mutualité est un acteur essentiel de la protection sociale, de l'économie sociale et solidaire".

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette rencontre internationale, organisée pour la première fois au Maroc à l'initiative de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), et avec l'appui de toutes les mutuelles marocaines, a connu la participation notamment du vice-président, Alberto Silva, ainsi que de plusieurs mutualistes marocains et étrangers.

A cette occasion, le président de l'Union africaine pour la mutualité (UAM), Moulay Brahim El Othmani, a souligné que cette rencontre entend promouvoir les nobles valeurs du secteur de la mutualité en tant que pilier de l'économie sociale et solidaire, ainsi que de la protection sociale, faisant savoir que ce secteur s'est fait une place prépondérante dans le tissu sociétal.

Dans ce sens, il a relevé que cette rencontre se veut une occasion idoine pour exhorter les gouvernements, les institutions et les organisations afin d'accorder une attention appropriée au secteur de la mutualité à même de construire une société solidaire, en droite ligne avec les valeurs de justice sociale et territoriale.

Dans la foulée, M. El Othmani, également président du conseil d'administration de la MGPAP et vice-président de l'UMM, a passé en revue l'expérience marocaine dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, notant que le tissu mutualiste marocain est constitué d'environ 50 organismes, répartis principalement entre les mutuelles de santé, dont la MGPAP fait partie, avec plus de 460.000 adhérents et plus de 632.000 bénéficiaires issus de 1.562 administrations publiques, établissements publics et semi-publics et collectivités territoriales.

S'agissant de l'UAM, M. El Othmani a mis en avant l'expérience marocaine dans le domaine de la mutualité, notant que des efforts sont consentis pour assurer une couverture médicale complète au profit du citoyen africain.

Pour sa part, le président de l'UMM, Andrés Román a salué le projet Royal de généralisation de la protection sociale, et l'expérience marocaine dans le domaine de la mutualité, exprimant sa gratitude à la population de Laâyoune au Sahara marocain qui a abrité cet événement.

M. Andrés a souligné que l'UMM est parvenue, depuis sa création il y cinq ans, à rassembler trois continents, 41 pays et plus de 40 millions de personnes qui ont bénéficié des prestations fournies.

En marge de cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des élus, ainsi que des membres de mutuelles nationales et internationales, il a été procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Direction provinciale et de l'unité médico-sociale de la MGPAP.

Créée le 05 juin à Genève (Suisse), l'UMM regroupe des mutuelles issues des pays d'Amérique latine, de la péninsule ibérique et d'Afrique.