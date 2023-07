Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Le pays un terrain fertile pour l'innovation dans l'énergie

Les grandes firmes internationales se positionnent souvent en soutien aux startups ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est un terreau fertile pour l'entrepreneuriat et l'innovation en raison de la diversité des talents qui s'y trouvent d'autant que les jeunes pousses technologiques bénéficient d'une visibilité étatique grâce au label CI20. Cela favorise grandement les investissements et le secteur de l'énergie qui n'échappe pas à cette tendance.

En Côte d'Ivoire, l'esprit entrepreneurial des jeunes n'est plus à démontrer. Selon l'institut national de la statistique, 20 000 PME-TPE ont été créées en 2022 contre 9 000 l'année précédente.

Parmi elles, près de 7% sont des start-ups, des sociétés de service à forte prédominance technologique. Cependant, la question du soutien financier se pose. C'est en ce sens que certains grands groupes dans le secteur de l'énergie n'hésitent plus à organiser des concours afin de repérer les champions nationaux et s'associer à eux pour un déploiement de leur service sur le marché domestique. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le pari d'Edf et autres firmes internationales en Afrique.

La compagnie d'électricité française a lancé la 5e édition d'Edf Pulse Africa, le 10 juillet 2023. Cet appel à projets se poursuivra jusqu'au 10 août 2023.

Les participants sont invités à soumettre des projets dans trois thématiques, à savoir la production décentralisée bas carbone, l'efficacité énergétique et les solutions de consommation bas carbone, ainsi que la décarbonation par le digital.

L'objectif est de révéler et soutenir les entreprises africaines dans le développement de produits, services et solutions bas carbone. «Les six finalistes régionaux issus de la tournée défendront leur projet en décembre prochain à Paris », indique-t-on au sein de la firme française. Des dotations pour le développement de projets vont de 10 à 20 K€ (10 000 à 20 000 Euros) sont prévues pour les lauréats.

Les Etats peuvent entrer dans la danse

Le renforcement de l'intérêt de la compagnie d'électricité française pour l'Afrique ne fait que confirmer une tendance de fonds observée à l'échelle continentale. Les majors et autres fonds portent un intérêt croissant sur les thématiques liées à l'énergie et à l'innovation. C'est également dans cette optique que plusieurs fonds souverains du Moyen-Orient prévoient d'investir plus de 2 milliards de dollars en Afrique en soutien aux PME du continent. Les Emirats Arabes Unis qui ont créé une joint-venture et la France avec le fonds Mubadala visent le même objectif.

Au niveau européen, plusieurs pays n'hésitent pas à associer leur force notamment entre la France et l'Allemagne. La Giz allemande ayant travaillé à maintes reprises en étroite collaboration avec les grandes entreprises françaises et africaines dans l'implémentation de solutions durables en soutien aux écosystèmes existants.

Les concours peuvent-ils se substituer aux financements familiaux ?

Dans le domaine de l'innovation, en Afrique, les jeunes startups parviennent à tirer un bénéfice de ces concours organisés. Outre la visibilité, c'est aussi pour les participants un excellent effet de levier pour bénéficier de conseils, contacts et obtenir les premiers contacts en vue d'une levée de fonds ou d'une signature de contrat. En Côte d'Ivoire, 18 transactions de plus de 100 000$ ont été réalisées au cours de l'année 2022. Un chiffre en hausse comparativement à l'année 2021. C'est cette réalité qu'il convient de prendre en compte, traduisant ainsi l'intérêt des investisseurs et autres fonds privés pour le soutien de l'innovation portée par les jeunes pousses technologiques implantées en Côte d'Ivoire dont l'intérêt pour leur solution n'est plus à démontrer localement.