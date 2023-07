Afrique: L'équipe des Seychelles se prépare pour les 9èmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa

L'équipe des Seychelles se rendant aux 9èmes Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo a reçu son départ officiel lors d'une petite cérémonie jeudi après-midi à L'Escale Resort Marina and Spa à Mahé.

Les Jeux doivent se dérouler à Kinshasa du 28 juillet au 6 août, et les Seychelles comptent 16 athlètes, ainsi qu'un groupe d'artistes et d'officiels, constituant une délégation de 35 personnes.

Le porte-drapeau de l'équipe des Seychelles est l'athlète Dylan Sicobo, qui a remporté la médaille d'or au 100 mètres aux Jeux d'Abidjan, en Côte d'Ivoire en 2017. M. Sicobo a également établi un nouveau record national de 10,33 secondes.

M. Sicobo fait également partie de l'équipe du relais 4x100m des Seychelles, qui a remporté le bronze lors des mêmes jeux avec un temps de 40,31 secondes.

Aux Jeux de Côte d'Ivoire, la sauteuse en hauteur Lissa Labiche, qui ne fait plus partie de l'équipe, a également remporté une médaille d'or avec une hauteur de 1,91 mètre.

Le directeur général du Conseil national des sports (NSC), Marc Arrisol, a déclaré que les Seychelles avaient toujours bien réussi dans cette compétition par le passé.

"Les Seychelles ont remporté 12 médailles, six d'or, trois d'argent et trois de bronze. Notre plus grande réussite a été aux Jeux de Côte d'Ivoire avec deux médailles d'or et une médaille de bronze. Nos attentes sont élevées et nous espérons que nos athlètes seront motivés pour défendre leurs titres", a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, les uniformes qui seront portés par la délégation officielle ont également été dévoilés.

Les uniformes qui seront portés par la délégation officielle. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Dans son allocution, la ministre pour la Famille, la Jeunesse et la Culture, Marie-Céline Zialor, a souligné l'importance de faire participer les athlètes seychellois à ces types de jeux et de les utiliser comme une impulsion pour pousser vers la recherche de médailles d'or aux Jeux olympiques.

"Aller à ces types de jeux dans des pays avec de grands stades remplis de supporters donnera à nos athlètes la visibilité nécessaire pour les aider à progresser vers de meilleurs résultats sur les plus grandes scènes", a déclaré Mme. Zialor.

Elle a également parlé de la nécessité pour les athlètes ainsi que les artistes et les officiels, d'utiliser ces opportunités pour entrer en contact avec des personnes et des organisations du monde francophone, qui peuvent être bénéfiques pour eux-mêmes et pour les athlètes.

"Nous ne faisons pas assez d'efforts pour être davantage exposés aux opportunités présentes dans le monde francophone où il y a beaucoup d'opportunités dont nous pouvons bénéficier, en matière de sport, de culture et même de musique française", a ajouté Mme. Zialor.

Alain Alcindor, directeur des sports de compétition au Conseil national du sport (NSC) a déclaré que cet événement "sera une belle opportunité pour nos athlètes de se mesurer à d'autres athlètes de haut niveau juste avant les Jeux des îles de l'océan Indien".

Moncton et Dieppe, Nouveau-Brunswick, Canada, ont initialement remporté les Jeux en avril 2016, mais le 30 janvier 2019, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annulé son engagement à accueillir les jeux en raison de problèmes de financement.

L'Organisation internationale de la francophonie a lancé un nouvel appel le 1er mars 2019 et la République démocratique du Congo a remporté l'appel d'offres en juillet 2019.

Les Jeux, qui étaient prévus de 2021 à 2022, pour éviter d'entrer en conflit avec les Jeux olympiques d'été de 2020 retardés, qui ont été reportés en raison de la pandémie de COVID-19, avaient de nouveau été reporté pour 2023.

Créés en 1989, les Jeux de la Francophonie ont lieu tous les quatre ans. Les compétiteurs et artistes de 18 à 35 ans issus des nations francophones s'affrontent et déploient leur talent avec plus de 3 000 participants dans les domaines de l'art, de la culture et du sport.