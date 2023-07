Cameroun: Gouvernance par procuration - Paul Biya, déjà un mois hors du pays

Le président de la République du Cameroun est en Europe depuis déjà un mois. En effet, Paul Biya a quitté Yaoundé le 21 juin dernier, afin de prendre part au sommet sur Le Nouveau Pacte Financier Mondial. Des assises abritées par Paris.

Après les travaux qui se sont tenus les 22 et 23 juin 2023, le chef de l'État a, comme on pouvait s'y attendre, pris la route de Genève. Une fois dans la Confédération helvétique, Paul Biya qui était fermement attendu par les activistes de la Brigade anti sardinard (BAS), a déjoué ses détracteurs, en s'installant à Carouge, dans une résidence privée hypersecurisée. Ce qui l'a mis à l'abri des activistes de la BAS, une organiser des Camerounais de la diaspora, et hostile au régime quarantaine de Yaoundé. Ce n'est qu'il y a 13 jours, que Paul Biya a rejoint le très chic et onéreux hôtel Intercontinental de Genève, après avoir reçu " paisiblement" ses soins de santé à Carouge.

Pour ce qui est de ses fonctions de chef d'État, quoi qu'on veuille dire, il est évident que depuis ans, celles-ci sont, dans l'effectivité, exercées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH. Celui qu'on dit appuyé en cela par Chantal Biya la Première dame sont il est aussi du même département, les exerce par le biais des " sur très hautes instructions du président de la République". Pour plusieurs observateurs, Paul Biya,90 ans, ne dirige plus le Cameroun depuis au moins cinq ans : le gouvernement actuel bat le record de longévité : quatre et demie ; plusieurs ministres sont mort, et non jamais été remplacés.

À quand le retour de Paul Biya ?