Cote d'Ivoire: Couverture réseau télécommunication- L' Artci révèle 598 zones blanches

Mme Namahoua Bamba Touré,Directrice générale de l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (Artci ), a annoncé le mercredi 19 juillet 2023, à Abidjan-Marcory, qu’environ 500.000 personnes se trouvent dans 598 zones blanches en Côte d’Ivoire. C’est-à-dire, que ces localités ne sont couvertes par aucun réseau de télécommunications ». C’était lors du lancement de la présentation officielle de l’observatoire cartographique des données des réseaux de télécommunications de Côte d’Ivoire.

Selon Mme Bamba Touré, l’inclusion numérique de ces zones restant une priorité pour cette instance de régulation, il est primordial de disposer d’outils fiables et efficaces qui permettent à l’Etat, aux bailleurs de fonds, ainsi qu’aux consommateurs, d’apprécier le niveau de développement des réseaux et des services de télécommunications en Côte d’Ivoire. D’où la raison de la mise en place de l’observatoire cartographique des données des réseaux de télécommunications. L’objectif visé, selon elle, est d’une part, de fournir des informations fines afin d’orienter l’action de l’Etat et celle des bailleurs de fonds et d’autre part, d’éclairer les consommateurs dans leurs choix des opérateurs, tout en leur donnant la possibilité de jouer un rôle prépondérant dans la régulation. Pour la directrice générale de l’Artci, l’observatoire cartographique est un outil basé sur les technologies de système d’information géographique, qui offre aux utilisateurs des capacités avancées pour la collecte, la gestion et l’analyse des données géospatiales. Cet outil est alimenté par les informations collectées auprès des acteurs du secteur, précisant qu’il permet de disposer d’une cartographie dynamique, ainsi que de statistiques fiables sur la répartition géographique et l’accès aux services de télécommunications sur toute l’étendue du territoire. « Grâce à cet observatoire, les acteurs du secteur auront une vision de plus en plus précise de la couverture des réseaux mobiles et des zones blanches. Mais également, les informations relatives aux infrastructures et à la qualité de service de ces réseaux mobiles pourront être diffusées », indique-t-elle, soulignant que le dispositif permettra à terme, d’offrir aux consommateurs une plateforme de signalements des difficultés rencontrées dans l’usage des services numériques. De l’avis de La Dg Touré, la mise en place de cette plateforme, qui s’inscrit dans la volonté de l’Artci d’aller vers une régulation participative par la donnée, catalyseur d’un développement durable du numérique en Côte d’Ivoire, comme le préconise son plan stratégique 2023-2026, avec la régulation par la donnée, cette instance va créer un réseau de données pour réduire les asymétries d’information et démultiplier l’impact de l’action du régulateur, en mobilisant tous les acteurs du secteur.