Cote d'Ivoire: Sécurité et genre- Des journalistes ivoiriens formés

Des journalistes ivoiriens ont été formés, mercredi à Abidjan, sur le thème « sécurité et l’égalité des femmes journalistes », à l’initiative de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci), en partenariat avec l’Union des journalistes norvégiens.

Cet atelier de formation qui s’est voulu participatif s’est déroulé à la Maison de la presse d’Abidjan-Plateau. La formation a été assurée par les journalistes Rosemonde Kouadio et Asta Diarra.

Selon les organisateurs, il s’est agi d’outiller les journalistes hommes et femmes sur les notions de l’égalité et l’équité afin de connaître leur droit et devoir et de mieux les défendre. Jean Claude Coulibaly, président de l’Unjci a encouragé les participants à prendre à cœur cette formation qui compte dans le giron international.

« La Côte d’Ivoire fait partie des pays privilégiés à bénéficier de ce programme… l’initiative a été donnée il y’a de cela quelques années à Dakar où nos deux formatrices ont été outillées pour venir transmettre le savoir au niveau de la promotion du genre plus particulièrement au niveau de la sécurité et de l’égalité des femmes dans notre milieu » a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs instruit les journalistes à être un maillon de la chaîne de transmission de ce savoir, des ambassadeurs et des ambassadrices de l’égalité et de la sécurité des femmes journalistes et des professionnels de la communication.

Pour clore son propos, le président de l’Unjci a motivé les femmes journalistes à prendre leur responsabilité pour prendre le « pouvoir et défendre au mieux leur droit ».

Les différentes sessions de cet atelier ont porté sur les obstacles à la représentativité des femmes dans les instances de décisions des rédactions, sur le droit des journalistes et la sécurité des genres, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la sécurité sur le terrain.