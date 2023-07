Mali: A travers les chaînes de valeur agricole- La Bad veut réduire la fragilité économique

M. Adalbert N. Responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Mali et M. Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie et des Finances ont tous les deux salué la bonne exécution en cours des projets et programmes de la Banque malgré les défis liés à la crise multiforme que traverse le Mali. Rapporte l’agence Ecofin.

La source poursuit pour ajouter que le gouvernement malien et la Banque africaine de développement ont convenu de donner un coup d’accélérateur aux projets en cours destinés à réduire la pauvreté et à la transformation économique du pays. C’est ce qui ressort de l’atelier de restitution de la revue à mi-parcours de la stratégie de partenariat entre le Mali et le Groupe de la Banque sur la période 2021-2025 et de la revue de la performance du portefeuille des projets de la République du Mali, financés par l’institution pour l’année 2023.

Pendant une semaine, les membres de la délégation de la Banque et du gouvernement malien ont passé en revue la situation socio-économique du pays, les défis et priorités de développement, et l’état d’exécution des projets que la Banque finance au Mali. La consultation a été élargie à d’autres parties prenantes (société civile, partenaires au développement, secteur privé) pour assurer le caractère inclusif de cet exercice. Pour cette édition, sept membres du gouvernement malien ont pris part à l’atelier de restitution.

« Je note avec satisfaction qu’à l’issue des travaux, un diagnostic complet a été fait, qui identifie et analyse les contraintes et les difficultés majeures qui plombent la performance du portefeuille de la Banque au Mali », a déclaré le ministre malien de l’Économie et des Finances du Mali, Alousséni Sanou. « Il est plus que nécessaire que chacune des parties prenne des dispositions pratiques et adaptées pour une bonne mise en œuvre des recommandations proposées. Cela nous permettra (…) d’assainir autant que possible le portefeuille afin d’atteindre les objectifs de développement au bénéfice de nos populations », a-t-il ajouté.

« Au cours des deux dernières années de mise en œuvre du Document de stratégie pays, la Banque africaine de développement a approuvé six nouveaux projets en faveur du Mali, pour un montant total de 76,7 milliards de francs Cfa (116,9 millions d’euros), principalement dans le secteur agricole », a déclaré le responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Mali, Adalbert Nshimyumuremyi. Avant de poursuivre : « Les résultats de la mission de dialogue confortent la Banque à maintenir le pilier unique du Document de stratégie pays axé sur la diversification économique à travers le développement des chaînes de valeur agricoles, avec un accent sur les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des transports. »