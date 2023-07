Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Juillet 2023

Mali: Nouvelle constitution- Le Conseil constitutionnel entérine la victoire massive du « oui »

Le Conseil constitutionnel au Mali a entériné vendredi la victoire massive du « oui », avec 96,91% des voix, au référendum pour une nouvelle Constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans un pays confronté au jihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Le taux de participation global s'élève à 38,23%, selon la juridiction suprême qui a rejeté l'ensemble des recours. La participation est traditionnellement faible au Mali mais le vote, qui a eu lieu le 18 juin, avait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord, soit par la crainte des attaques jihadistes, soit par des désaccords politiques. La cour a indiqué qu'elle n'avait pas comptabilisé le vote dans certaines localités, sans donner plus de précisions. Le scrutin a été émaillé d'incidents et d'irrégularités, selon des observateurs et des opposants à la réforme. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, malgré leur engagement initial à rétrocéder la place aux civils après les élections. (Source : abamako.com)

Afrique du Sud : Brics- Des dizaines de pays veulent rejoindre le groupe

Une vingtaine de pays du monde entier ont demandé à rejoindre le groupe des Brics, composé à ce stade de cinq nations, et un nombre équivalent d'autres pays ont fait part de leur intérêt, a affirmé jeudi l'Afrique du Sud, qui accueille leur prochain sommet. Le groupe des Brics (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie), qui entend peser davantage dans les institutions internationales jusqu'ici dominées par les Etats-Unis et l'Europe, s'est dit ouvert à une possible expansion. "Vingt-deux pays ont formellement approché les pays des BRICS pour devenir membre à part entière du groupe, et il y a le même nombre de pays qui, de manière informelle, se sont renseignés pour devenir membre des Brics", a déclaré l'ambassadeur itinérant d'Afrique du Sud pour l'Asie et les Brics, Anil Sooklal. Il a cité l'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite parmi les pays ayant manifesté leur intérêt, formel ou informel, pour rejoindre les Brics. L'intérêt croissant pour le groupe des Brics n'a "rien de nouveau" mais il souligne la "confiance" dans le travail que les Brics ont "défendu" depuis l'existence du groupe, a-t-il ajouté lors d'un point de presse à Johannesburg. (Source : africanews)

Côte d’Ivoire : Conseil supérieur de la magistrature- Mamadou Koné nommé président

Le magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, Mamadou Koné, est nommé président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de cinq ans.C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Présidence de la République publié ce vendredi 21 juillet 2023. Il faut rappeler que Mamadou Koné était précédemment président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Il est parti de cette institution après avoir achevé son mandat. Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, lui adresse « ses remerciements pour son action à la tête du Conseil constitutionnel » et ses vœux de succès pour ses nouvelles fonctions. (Source : Fratmat.info)

Togo : Santé- Une campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées

Le ministère de la Santé du Togo a annoncé le lancement, le vendredi 21 juillet 3023, d'une campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées sur tout le territoire. Cette initiative, réalisée en collaboration avec des partenaires, se déroulera jusqu'au 30 juillet prochain. La campagne vise à administrer des doses d'Albendazole contre les vers intestinaux aux enfants de 5 à 14 ans, de l'Ivermectine contre l'onchocercose et du Praziquantel contre les schistosomiases aux personnes âgées de 5 ans et plus. Au total, environ 13 000 agents, principalement des agents de santé communautaires (Asc), seront mobilisés pour effectuer des visites de porte-à-porte afin de toucher les 3,8 millions de personnes ciblées, dont 2 millions d'enfants. (Source : alome.com)

Sénégal : Podor – Chavirement d’une pirogue au niveau du fleuve Sénégal- Des jumelles meurent noyées

La pirogue venait de la localité mauritanienne séparée de la ville par le fleuve Sénégal. Il était 19 heures quand le piroguier de nationalité mauritanienne transportait avec sa pirogue de fortune une femme, en compagnie de ses filles jumelles, qui rentrait de Nouakchott pour passer quelques jours à Podor, chez ses parents, avant de rejoindre son foyer conjugal à Dagana. A quelques mètres de la rive, la pirogue s’est renversée. Le piroguier et la femme en sortent indemnes. Et ce sont leurs cris qui ont fait venir les habitants du quartier Souima pour les premiers secours. (Source :adakar.com)

Guinée : Justice- Kassory sort son Joker face à Aly Touré…

C’est un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire dans lequel l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, malade, est englué depuis plus d’un an. Cette bataille judiciaire à rebondissements se transporte à nouveau à la Cour Suprême qui aura la charge de trancher sur les exceptions soulevées par la Défense du prévenu. C’est la dernière juridiction en matière de recours en Guinée. Celle-ci connait bien ce dossier, car elle avait déjà débouté M. Fofana, il y a quelques mois. Le nouveau coup de théâtre survenu ce jeudi 20 juillet intervient alors que l’on se dirigeait vers l’épilogue, le juge ayant décidé d’ouvrir les réquisitions et plaidoiries. Dans l’après-midi, le corps de l’autre fille a été retrouvé. La gendarmerie a déjà ouvert l’enquête pour déterminer les causes du chavirement de la pirogue. Les deux jumelles étaient âgées de neuf ans. (Source : africaguinee.com)

Kenya : Tension sociale- La contestation s’intensifie contre le Pouvoir de William Ruto

Au Kenya, la contestation s’intensifie contre les réformes engagées par William Routo, élu il y a moins d’un an à la tête de ce pays d’Afrique de l’Est. A l’appel de l’opposition incarnée par le vétéran Raila Odinga, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du Kenya. Ils protestent contre la hausse des prix et de nouvelles taxes imposées par le gouvernement. La grogne qui a commencé depuis mars prend des proportions inquiétantes. Au moins une vingtaine de morts a été enregistrée. Cette fois, la coalition Azimio, menée par le vétéran de l’opposition Raila Odinga, a appelé à trois journées de mobilisation mercredi, jeudi et vendredi contre la politique du président William Ruto, qu’il accuse d’avoir volé la présidentielle d’août de 2022 et d’aggraver la hausse du coût de la vie dans ce pays d’Afrique de l’Est. (Source :africaguinee.com)

Burkina : Pour accroitre l’offre culturelle- Un parc moderne sera érigé à hauteur de 5 milliards Fcfa

Le gouvernement a lancé officiellement jeudi, les travaux de construction du parc de loisirs du musée national, d’un montant total de 5 milliards Fcfa pour accroitre l’offre culturelle et valoriser le tourisme. Selon le représentant du chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel-major, Kassoum Coulibaly, l’Etat burkinabè consacre à la culture une place de choix dans les politiques publiques. M. Coulibaly qui s’exprimait jeudi à Ouagadougou, à l’occasion de la pose de la première pierre de construction d’un parc de loisirs, du musée national. M.Ouédraogo a assuré que ce cadre récréatif va apporter une nouvelle perspective pour le musée national.( Source :aouaga.com)