Afrique: Le Festival de New Alamein 2023

La ville de New Alamein accueillera le plus grand événement de divertissement du Moyen-Orient, le festival de New Alamein, qui débutera le 13 juillet et se terminera le 26 août.

Ce festival tant attendu offrira une expérience exceptionnelle de l'été sur la mer Méditerranée.

Le festival de New Alamein accueillera un million de visiteurs venus de tout le monde arabe.

Ce festival comprendra de nombreux événements artistiques et sportifs, ainsi que des expositions et des spectacles dans la ville de New Alamien, qui est considérée comme le premier et le plus grand centre régional intégré de tourisme et de divertissement.

Le plus grand festival de divertissement du Moyen-Orient accueillera des équipes internationales de différents sports, ainsi que des concerts historiques donnés par les artistes les plus en vue du monde arabe et des stars internationales.

Des sociétés de planification d'événements réputées en Égypte et dans le monde arabe participeront à l'organisation du festival de New Alamein, dont les événements et les activités se dérouleront dans trois zones principales de la ville de New Alamein, qui abrite tous les services publics nécessaires selon les normes internationales les plus élevées, conformément à la conception de la ville et aux normes internationales de New Alamein en tant que ville de la quatrième génération.

Les activités les plus importantes du festival sont les suivantes :

-Cérémonie de remise des prix Al Alamein en l'honneur des meilleurs artistes du monde arabe.

-Des concerts pour un groupe de stars du monde arabe, dont un concert du grand musicien Omar Khairat, Elissa, Tamer Hosny, Ragheb Alama, Nancy Ajram, Angham, le groupe Cairokee et le rappeur international Russ.

- Un tournoi de Teqball avec les championnes du monde, la star brésilienne Natalia Guitler et la star serbe Maja Umićević.

- Un défilé de mode de Michael Cinco.

- Un défilé de mode présentant les 10 meilleurs créateurs de mode arabes.

- Une course de triathlon composée de 3 sports "natation - cyclisme - course à pied", qui sont tous des jeux olympiques.

- Un championnat international de paddle, des spectacles d'avions RC, un championnat international de beach soccer, une course de voitures et un JET SKIS CHALLENGE.

- Le championnat arabe de judo.

À propos de la ville nouvelle d'Alamien

La ville nouvelle d'Alamien est construite sur 48 000 acres, avec des investissements dépassant 40 milliards d'euros, pour une capacité d'accueil estimée d'environ 4 millions d'habitants.

La ville comprend 15 tours d'une hauteur de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'une valeur de 28 milliards d'euros. La zone se distingue par son emplacement directement au bord de la mer Méditerranée.

La ville de New Alamien comprend la plus longue promenade touristique, d'une longueur de 14 km, qui équivaut à la Corniche d'Alexandrie.

Le complexe commercial de divertissement, qui est le premier et le plus grand centre intégré de divertissement et de tourisme de la ville de New Alamein et de la côte nord, est également situé avec une vue directe sur la mer, en face de la zone des tours.

Le complexe commercial de divertissement comprend des fontaines, des cinémas, des parcs d'attractions, des cafés, des sièges de banques, ainsi que 6 lacs reliés à une zone de 1 700 acres avec des plages.

La ville de New Alamein offre une expérience touristique complète à travers la zone de plage, la zone historique et la ville culturelle, connue sous le nom de Cité des Arts.

La Cité des Arts est construite sur une superficie de 260 000 acres, et contient un opéra, des salles de formation, un complexe cinématographique, un théâtre romain ouvert pour les concerts et les spectacles musicaux équipé des dernières techniques de sonorisation, un complexe de studios, un musée et une bibliothèque, ainsi qu'un bâtiment pour le développement des compétences artisanales dans la région afin de préserver le patrimoine de la ville d'Alamein.