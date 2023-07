Afrique du Nord: Sahara marocain - La reconnaissance israélienne renforcera la paix et le développement dans la région (Ancien Ministre portugais)

Lisbonne — La décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara renforcera la paix, la stabilité et le développement dans la région, a indiqué l'ancien vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères portugais, Paulo Portas.

La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est une "étape importante" qui est de nature à favoriser les valeurs de tolérance et de coexistence, dans une région "sûre et stable", a déclaré M. Portas à la MAP.

Selon l'ancien ministre de la Défense, la décision d'Israël s'inscrit dans le sillage de l'élan et du large soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie.

Le plan d'autonomie présenté par le Royaume continuera de recueillir l'appui international, dans le sens où il s'agit de "la seule solution réaliste" et constitue "une bonne base" pour régler ce différend régional, a-t-il assuré, ajoutant que l'initiative marocaine permettra d'offrir une vie décente à la population, dans un cadre de paix, de tranquillité et de développement.

Il a, en outre, souligné que l'ouverture de consulats dans les provinces du Sud du Royaume par des pays africains, arabes et latino-américains est une preuve évidente du soutien international croissant à l'intégrité territoriale du Maroc et un appui ferme aux provinces du sud du royaume.

Par ailleurs, l'ancien ministre a mis en avant l'essor de développement et la dynamique économique dans les provinces du sud du Royaume, notamment dans les villes de Laâyoune et Dakhla, soulignant qu'avec ce dynamisme, le Sahara marocain est devenu aujourd'hui un véritable pôle commercial et touristique dans la région, ainsi qu'une porte d'entrée vers l'Afrique.

Lundi dernier, un communiqué du Cabinet Royal a indiqué que SM le Roi Mohammed VI avait reçu une lettre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, annonçant la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a ajouté que cette position de son pays sera "reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien" et qu'elle sera "transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques".

Dans sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu'Israël examine positivement "l'ouverture d'un Consulat dans la ville de Dakhla", et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d'État.