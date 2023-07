Maroc: Boulemane - M. Sadiki lance de nouveaux projets de développement dans le cadre de la stratégie Génération Green

Boulemane — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a lancé, vendredi à Boulemane, des projets de développement dans le cadre du plan agricole provincial de la stratégie Génération Green et procédé à la signature de conventions de projets solidaires.

M. Sadiki, qui était accompagné du gouverneur de la province de Boulemane, Abdelhak Hamdaoui, du président du Conseil provincial, du président de la Chambre d'Agriculture régionale et du président de la Confédération marocaine de l'Agriculture et du Développement rural "COMADER", s'est également informé de l'état d'avancement du programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique au niveau de la province et de l'état d'avancement des projets du souk et abattoir de Missour.

Doté d'une enveloppe de 2,8 milliards de dirhams, le plan agricole provincial de la stratégie Génération Green prévoit à l'horizon 2030 la couverture sociale de 14.000 agriculteurs et l'assurance agricole de 15.000 ha de grandes cultures et de plantations fruitières.

Il permettra de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, à travers notamment la création de 50 coopératives et 70 sociétés de service au profit de jeunes bénéficiaires. S'agissant des mécanismes d'accompagnement de la nouvelle génération de l'agriculture solidaire, ils concernent 21 projets qui portent sur la plantation de 4.530 Ha d'olivier et de plantes aromatiques et médicinales au profit de 4000 bénéficiaires.

Par ailleurs, l'offre provinciale en matière de valorisation des terres collectives s'élève à 7.500 Ha mobilisés au profit des jeunes ruraux.

Le ministre s'est également rendu au périmètre de plantation d'amandier. Le projet de reconversion des céréales en amandier au niveau de la commune rurale Serghina couvre une superficie de 200 Ha.

D'un investissement de près de 4,2 millions de dirhams, il a pour objectif principal d'améliorer le revenu des agriculteurs à travers une filière plus adaptée aux conditions édapho-climatiques de la zone.

Le ministre a aussi visité une unité de transformation des fleurs de safran en pistils de Safran Bio. Ce projet porte sur l'agrégation de 112 producteurs de safran autour de l'unité de valorisation sur une superficie de 15 Ha, relevant des communes de Serghina, Enjil et Almis.

Au niveau de la commune territoriale de Talzemt, M. Sadiki a visité une unité frigorifique du pommier, réalisée dans le cadre de la stratégie Plan Maroc Vert.

D'un coût global de 5,9 millions de dirhams, cette unité s'inscrit dans le cadre du programme de développement du pommier. Elle s'étend sur une superficie de 3.000 m2, dispose d'une capacité de stockage de 1.200 T et profite à 285 bénéficiaires.

Le ministre a, par ailleurs, présidé la signature de conventions de projets de l'agriculture solidaire dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Il s'agit de deux projets de diversification des systèmes de production, l'un à Talzemt et l'autre à Ait Lmane, qui visent à augmenter la production agricole et l'insertion des jeunes et des femmes du monde rural au niveau de la dynamique socio-économique du territoire. Ils portent sur la plantation, la construction et l'équipement, le développement de l'apiculture et l'accompagnement des bénéficiaires.

Le projet de Talzemt porte sur la plantation d'une superficie de 250 Ha d'amandier, l'aménagement hydro-agricole sur 10 km. D'un montant de près de 19,9 millions de dirhams, il profite à 450 bénéficiaires dont 45 jeunes et 30 femmes.

Le projet de Ait Lmane porte sur la plantation d'une superficie de 250 Ha d'amandier, l'aménagement hydro-agricole sur 6 km, le revêtement et l'aménagement de piste sur 10 km. D'un coût global de près de 6,8 millions de dirhams, il profite à 163 bénéficiaires dont 40 jeunes et 73 femmes.

Dans la commune territoriale de Missour, M. Sadiki a pris connaissance de l'état d'avancement du souk de bétail qui est en phase d'achèvement ainsi que l'état d'avancement des travaux de construction des abattoirs de Missour.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du développement de la filière des viandes rouges et la modernisation du secteur de l'élevage.

La construction du souk de bétail et de l'abattoir a été prévu dans le cadre des projets Pilier II du Plan Maroc Vert. Le souk de bétail s'étend sur une superficie de 19.500 m2 et l'abattoir sur une superficie de 5000 m2. Le coût global de ces deux projets est estimé à près de 18,3 millions de dirhams.

A cette occasion, le ministre a présidé la cérémonie de signature de la convention se rapportant à la réalisation de la 2ème tranche de mise à niveau du souk de bétail conclue entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, la province de Boulemane et la commune de Missour.

M. Sadiki a en outre pris connaissance de l'état d'avancement du programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique au niveau de la province de Boulemane et lancé le programme exceptionnel au titre de la campagne 2022-2023.

Il s'agit, au titre de la 1ère tranche, de la distribution de 72.000 quintaux d'orge subventionné et 1300 quintaux d'aliments composés.

Dans le cadre de ce programme, au titre de la campagne 2021-2022, 91.949 quintaux d'orge subventionnés ont été distribués au profit de 17.530 bénéficiaires, 1.350 quintaux d'aliments composés ont été distribués au profit de 856 bénéficiaires, en plus de l'acquisition de 4 camions citernes et la réalisation de deux points d'eau pour l'abreuvement du cheptel.

A cette occasion, le ministre a visité le point d'eau d'abreuvement du cheptel réalisé à Sidi Boutayeb.

A noter que le programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique comporte plusieurs axes, portant sur la distribution d'orge subventionné et d'aliments composés subventionnés, la santé animale, l'abreuvement du cheptel, l'aménagement des petits et moyens périmètres irrigués et l'aménagement des parcours.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a indiqué que le plan provincial du ministère porte sur le développement du secteur agricole à travers un ensemble de programmes qui concernent le développement des filières de production, tels que l'amandier et le pommier, ainsi que la valorisation des produits agricoles et le soutien à l'agriculture solidaire.

Il a mis l'accent sur les projets ambitieux qui contribueront à désenclaver les domaines agricoles ainsi que les populations de la province de Boulemane, en particulier les programmes d'irrigation goutte à goutte visant à économiser l'eau en transformant les systèmes d'irrigation localisée.

M. Sadiki a souligné, à cette occasion, la volonté de son département d'accompagner les investisseurs dans le secteur agricole à travers le Fonds de développement agricole et d'allouer des appuis aux agriculteurs pour faire face aux effets de la sécheresse que le Maroc a connue ces dernières années, dans le cadre du programme national de réduction de l'impact du déficit pluviométrique.

Selon le ministre, des semences de pomme de terre et d'oignon seront distribuées aux agriculteurs au cours de cette campagne agricole et des programmes de formation et de formation continue seront mis en place au profit des agriculteurs, notant que le soutien alloué aux agriculteurs comprendra également des engrais azotés importés afin de réduire les coûts de production.