Mali: Le Chef de la MINUSMA en visite dans la région de Tombouctou dans le cadre des opérations de retrait de la Mission

Dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, ce 19 juillet 2023, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali, El-Ghassim WANE, accompagné des représentants de la Force et de la Police des Nations unies (UNPOL), a effectué une visite dans la région de Tombouctou. Il s'est rendu dans les emprises de Ber et Goundam, qui figurent parmi celles que la MINUSMA envisage de fermer d'ici à la mi-août. Ces fermetures de camps, en coordination avec les autorités maliennes, sont conformes à la Résolution 2690 (2023), qui demande à la Mission de procéder à un retrait ordonné et sécurisé au 31 décembre 2023, suite à une demande du gouvernement. Au total, 12 camps, y compris le siège à Bamako, sont concernés par cette décision.

Saluer le travail du personnel en soutien à l'action des autorités maliennes

À Ber et Goundam le Chef de l'ONU au Mali et sa délégation ont rencontré le personnel des contingents burkinabè et ivoirien ainsi que l'unité de Police du Bengladesh déployés dans ces zones. Ils sont désormais chargés de la sécurisation des installations et du personnel de l'ONU ou encore des escortes. « J'ai tenu à venir voir les collègues de Goundam et Ber pour leur dire mon appréciation pour l'excellent travail qui a été fait en dix ans de présence mais aussi discuter avec eux des modalités d'exécution des opérations du retrait » a indiqué El-Ghassim WANE.

Le Chef de la MINUSMA a ensuite rencontré le personnel national, international, civil et en uniforme au Bureau régional. Les discussions ont porté entres autres sur les défis liés à la mise en oeuvre du retrait des bases situées dans la région de Tombouctou et le travail de l'ensemble des composantes en soutien à l'action des autorités maliennes. « C'était une bonne opportunité d'informer les collègues de Tombouctou de ce qui est en train d'être fait dans le cadre du retrait, mais aussi leur réitérer ma gratitude pour le travail qu'ils ont accompli », a-t-il ajouté, en insistant sur « les conditions difficiles dans lesquelles le personnel s'acquitte avec honneur et dévouement de ses devoirs ».