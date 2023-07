Ile Maurice: Anne-Elisabeth Guerra - «C-Care Grand-Baie est la première phase d'un projet d'envergure dans le Nord...»

Après un an de travaux, la clinique C-Care Grand-Baie, située à Mont-Choisy La Destination, ouvre ses portes. Le vendredi 7 juillet, une prière a été faite pour bénir l'établissement, le personnel et les patients, marquant un nouveau chapitre des soins de qualité dans la région. La cheffe de clinique explique ce partenariat stratégique avec Mont-Choisy Group.

Comment avez-vous débuté votre carrière ?

Je suis kinésithérapeute de formation et j'ai travaillé pendant 12 ans à Dubaï avant d'évoluer en cheffe de clinique. Cette spécialité permet d'allier les compétences techniques et psychologiques dans la prise en charge du patient. Je suis à Maurice depuis trois ans et à C-Care, depuis deux ans. Ce poste est une étape tout à fait naturelle dans ma carrière car je voulais contribuer à placer les patients au cœur des soins.

À quoi ressemble votre journée type ?

Dans une clinique, on bouge beaucoup et on ne peut parler de journée type. Mon rôle consiste à gérer la clinique, en planifiant et en supervisant l'ensemble des activités et la mise à jour des procédures pour qu'elle fonctionne. Il me faut aussi encadrer mes collaborateurs et assurer une bonne communication avec toutes les parties prenantes. Je dois aussi allouer les moyens financiers, humains et matériels avec des perspectives de développement.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus et vous épanouit ?

Pour moi, le contact humain passe avant tout. Mon rôle me permet d'être au contact des patients et de les mettre au coeur des soins. Ce qui me passionne, c'est d'aider les gens.

Comment se passe votre déménagement ?

L'aménagement a commencé il y a quelques mois. La construction de la nouvelle structure a débuté en 2022. Nous avons reçu les clés en avril et elle est opérationnelle depuis la semaine dernière. Nos équipes et personnels ont pu découvrir les lieux en juin.

Pourquoi C-Care Grand-Baie a déménagé à Mont Choisy Smart City ?

Comme vous le savez certainement, C-Care vise à renforcer ses services en améliorant l'expérience patient et la qualité des soins, tout en intégrant la technologie. La relocalisation de C-Care Grand-Baie-La Croisette à proximité de Mont Choisy Le Mall s'inscrit dans la quête d'un meilleur service et le désir d'être plus proche de nos patients. Ce déménagement nous permet de proposer un espace plus spacieux et confortable, ainsi que de nouveaux services.

Notre priorité principale n'est pas de réduire nos dépenses mais d'offrir un service de qualité.

Comment a été financée la construction de C-Care Grand Baie ?

Le groupe Mont Choisy a construit le bâtiment et en est propriétaire, mais il a été dessiné selon nos spécifications par L'Atelier Architectes. Nous avons géré l'aménagement intérieur et tout le matériel médical - pour la salle d'opération, la radiologie avec le CT Scan - et le laboratoire.

Comment réduire vos dépenses ?

Notre priorité principale n'est pas de réduire nos dépenses mais d'offrir un service de qualité. Nous travaillons à offrir une meilleure qualité de soins et davantage d'expertise à nos patients. Nous avons voulu un bâtiment écologique qui consomme moins d'énergie et réduit notre empreinte carbone.

Comment s'est déroulée la construction en termes de délais de livraison ?

Dans l'ensemble, je considère que le projet s'est bien passé. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Mont Choisy pour construire une clinique adaptée aux soins des patients. Nous complétons les derniers travaux pour accueillir nos patients dès le mois prochain.

Comment ce déménagement va-t-il impacter positivement votre clinique et la population ?

La nouvelle clinique de C-Care Grand-Baie est la première phase d'un projet d'envergure dans le nord du pays. Le bâtiment, stratégiquement situé à l'entrée de Grand-Baie, sur l'autoroute M2, à proximité du Mont Choisy Le Mall, sera accessible aux patients du Nord. Nous pouvons à présent offrir un cadre et des infrastructures mieux adaptées pour simplifier la vie du patient. Nous nous appuierons aussi sur les compétences de médecins et autres acteurs de la santé pour redéfinir l'expérience du patient avant, pendant et après son hospitalisation. La clinique offrira un nouveau service : la chirurgie ambulatoire qui permettra au patient de se faire opérer dans la journée et rentrer ensuite chez lui.

En quoi C-Care Grand-Baie à Mont-Choisy sera-t-elle différente de Grand-Baie La Croisette ?

Cette clinique satellite offrira une panoplie de services - un service ambulancier d'urgence, un service de chirurgie ambulatoire, une hospitalisation de jour, une pharmacie, un centre de diagnostic avec laboratoire et un service de radiologie enrichi d'un CT scan, sans oublier des consultations en multiples spécialités - cardiologie, chirurgie générale, dermatologie, gynécologie et dentisterie, entre autres. Nous aurons sept lits, 13 salles de consultation, une salle d'opération et une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants, etc.

Quels sont vos projets futurs ?

C-Care a beaucoup de projets qui mobilisent différentes équipes pour étendre notre offre à travers l'île. C-Care Tamarin déménage dans un premier temps à Nautica, puis à La Mivoie, où de nouveaux espaces nous permettront de mieux servir la patientèle de l'Ouest. Floréal finalise le Cancer Care Center à Darné. De nouveaux points de collection C-Lab s'ouvriront à travers l'île. Enfin, pour digitaliser nos services, nous prévoyons de lancer C-Care App, qui permettra aux patients d'avoir leur dossier médical et une panoplie de services sur leur téléphone mobile.