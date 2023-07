Ethiopie: Le chef de l'ONU expose sa vision des efforts multilatéraux en faveur de la paix et de la sécurité

<strong>Addis Ababa — Le secrétaire général des Nations unies a publié une nouvelle note d'information dans laquelle il expose sa vision d'un cadre multilatéral plus solide pour promouvoir la paix et la sécurité dans un monde en mutation.

"La période de l'après-guerre froide est terminée et nous nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial et un monde multipolaire", a déclaré António Guterres lors du lancement de la note d'information jeudi.

Il a souligné les tensions géopolitiques, les graves violations des droits de l'homme, la méfiance à l'égard des institutions publiques, les nouveaux conflits, le terrorisme et la militarisation des technologies émergentes.

L'insécurité est alimentée par une menace croissante de guerre nucléaire et un scepticisme grandissant à l'égard du multilatéralisme, a-t-il ajouté.

Le document, intitulé "Nouvel agenda pour la paix", "présente un ensemble de recommandations exhaustives et ambitieuses qui tiennent compte de la nature interdépendante de nombre de ces défis", a déclaré Guterres.

Le document s'articule autour des principes fondamentaux de confiance, de solidarité et d'universalité qui constituent le fondement de la Charte des Nations Unies et d'un monde stable, a ajouté le chef de l'ONU.

Le nouvel Agenda pour la paix présente douze séries de propositions d'action concrètes, dans cinq domaines prioritaires.

Le secrétaire général a appelé à des mesures fortes pour prévenir les conflits au niveau mondial et s'attaquer aux divisions géopolitiques, en donnant la priorité à la diplomatie et aux investissements dans les architectures de sécurité régionales.

Il a souligné un "paradigme de prévention qui s'attaque à toutes les formes de violence", en mettant l'accent sur la médiation et la cohésion sociale, en garantissant le respect des droits de l'homme et la participation significative des femmes à la prise de décision, et en donnant la priorité aux liens entre le développement durable, l'action climatique et la paix.

"Nous devons accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030, en reconnaissant que la prévention et le développement durable sont interdépendants et se renforcent mutuellement", a déclaré Antonio Guterres.

Le mémoire appelle également à la mise à jour des opérations de maintien de la paix pour s'adapter aux conflits d'aujourd'hui, dont beaucoup restent non résolus pendant des décennies, motivés par des facteurs nationaux, géopolitiques et transnationaux complexes.

"Les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas réussir lorsqu'il n'y a pas de paix à maintenir, et elles ne peuvent pas non plus atteindre leurs objectifs sans mandats clairs, prioritaires et réalistes du Conseil de sécurité, centrés sur des solutions politiques", a déclaré Guterres.

La prévention de la militarisation des domaines et technologies émergents et la promotion d'une innovation responsable constituent l'autre domaine clé mis en exergue dans le document, qui souligne la nécessité d'une gouvernance mondiale pour faire face aux menaces posées par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et les systèmes d'armes autonomes.

Il appelle en outre à des réformes urgentes du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, du mécanisme de désarmement de l'ONU et de la Commission de consolidation de la paix, afin de renforcer la sécurité collective.

"Le Conseil de sécurité, en particulier, devrait solliciter plus systématiquement l'avis de la Commission sur les dimensions de consolidation de la paix des mandats des opérations de paix", a souligné Guterres.