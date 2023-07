Afrique de l'Est: Le corridor Addis-Djibouti va faire l'objet d'une modernisation majeure pour un coût de 730 millions d'USD

<strong>Addis Ababa — Selon la Banque mondiale, le corridor Addis-Djibouti va faire l'objet d'une modernisation majeure qui vise à améliorer la connectivité régionale et l'efficacité logistique en Éthiopie le long de cette route commerciale clé reliant l'Éthiopie au port de Djibouti.

Le corridor Addis-Djibouti, une route commerciale vitale pour les 120 millions d'habitants de l'Éthiopie, va bénéficier d'une mise à niveau significative grâce au projet de corridor économique régional de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique, récemment approuvé.

Le communiqué de presse publié par la Banque mondiale jeudi indique que le projet, doté d'une subvention de 730 millions d'USD de l'Association internationale de développement (IDA), vise à améliorer la connectivité régionale et l'efficacité logistique en Éthiopie.

Le ministre des finances, Ahmed Shide, a déclaré que l'amélioration de la connectivité régionale et du commerce est essentielle pour libérer le potentiel économique de l'Éthiopie.

Ce projet est important pour soutenir notre engagement en faveur d'une croissance inclusive et de l'intégration régionale, car nous sommes maintenant pleinement concentrés sur le maintien de la croissance et la récolte des dividendes de la paix, a-t-il ajouté.

Plus de 95 % des importations et exportations de l'Éthiopie (en volume) empruntent le corridor Addis-Djibouti.

Le projet vise à améliorer la route vers Djibouti, y compris le tronçon Mieso-Dire Dawa, qui est actuellement en mauvais état et inadapté à l'augmentation du trafic de camions. Ce tronçon oblige les usagers de la route à emprunter un itinéraire plus long passant par Mille, ce qui ajoute 146 kilomètres à leur voyage.

La transformation du tronçon Mieso-Dire Dawa en une voie rapide à quatre voies permettra de réduire le temps de transport, d'améliorer la sécurité routière, d'économiser du carburant et des frais d'entretien, et de réduire la pollution, indique le communiqué de presse, ajoutant que cette modernisation est cruciale pour la croissance économique et le développement social de l'Éthiopie, car elle améliorera l'efficacité et la capacité de cette route commerciale cruciale.

Parmi les autres avantages du projet, citons le renforcement de la compétitivité commerciale de l'Éthiopie par l'amélioration de l'efficacité logistique grâce à des réformes réglementaires et institutionnelles, des investissements dans des installations logistiques et le renforcement de la capacité du gouvernement à faciliter le transfert modal vers les chemins de fer.

Le projet offrira également des possibilités de participation du secteur privé à l'exploitation de terminaux pour camions de marchandises.

En outre, les investissements dans les routes secondaires relieront les communautés locales au corridor principal, augmenteront les possibilités d'emploi pour les communautés mal desservies et les femmes, et contribueront aux résultats de développement à long terme.

Ousmane Dione, directeur du Groupe de la Banque mondiale pour l'Érythrée, l'Éthiopie, le Sud-Soudan et le Soudan, a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative transformatrice pour l'Éthiopie et la région de la Corne de l'Afrique.

"Elle permettra d'améliorer la connectivité, d'accroître le volume des échanges commerciaux, de créer des emplois et d'améliorer l'accès aux services de base grâce à une plus grande circulation des biens et des personnes dans la Corne de l'Afrique.

Le projet de corridor économique régional Addis-Djibouti est l'une des opérations prioritaires que la Banque soutient dans la Corne de l'Afrique pour aider à relier l'arrière-pays aux ports et aux marchés, et pour accroître les opportunités de commerce régional, a déclaré Boutheina Guermazi, directrice de la Banque mondiale pour l'intégration régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Elle a ajouté que "les résultats attendus vont au-delà de la croissance économique et du développement social en Éthiopie, puisqu'ils renforceront l'intégration régionale et généreront des retombées pour l'ensemble de la région".

Le projet est conforme au cadre de partenariat national du Groupe de la Banque mondiale pour l'Éthiopie et fait partie de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, qui vise à relever les défis communs en matière de développement dans les pays membres, notamment Djibouti, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan et le Sud-Soudan.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et visent à promouvoir le développement socio-économique, à réduire la pauvreté et à accroître la compétitivité de l'Afrique dans l'économie mondiale.