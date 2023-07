Sénégal: Concours Miss Sénégal - Le Ministère de la Culture va appuyer le comité d'organisation

Le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique compte appuyer davantage le Comité national de « Miss Sénégal ». Le Ministre Aliou Sow a rassuré les organisateurs de ce concours de beauté, lors d'une rencontre, mardi dernier, avec la délégation des artistes sénégalais en perspective de la 9e édition des Jeux de la Francophonie.

Le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique a décidé de s'impliquer davantage dans le processus d'organisation du Concours « Miss Sénégal », en l'accompagnant avec « beaucoup d'engagements ». Cela, estime Aliou Sow, pour mieux appuyer cette belle pratique qui consiste à valoriser celles qui incarnent « la beauté féminine sénégalaise et ambassadrices de la culture et du tourisme ».

Le Ministre de Culture et du Patrimoine historique dit avoir échangé avec son collègue du Tourisme et ils sont en parfaite harmonie pour mobiliser un maximum d'acteurs dans le public comme dans le secteur privé, pour désormais faire de cet évènement un moment important tant sur le plan culturel et touristique.

Selon Aliou Sow, une série de subventions sera mise à la disposition du Comité national de « Miss Sénégal » présidé par Amina Badiane en perspective du prochain concours de beauté prévu pour bientôt. Le Ministre a ajouté que les gagnantes nationales du concours, la Miss ainsi que ses deux dauphines, seront davantage accompagnées dans leurs études et leur formation professionnelle, à travers des bourses.

Elles seront aussi impliquées dans les grands rendez-vous culturels auxquels le Sénégal est invité ou associé, en tant qu'ambassadrices de la culture, du tourisme et de la Téranga sénégalaise.

Déjà, les trois Miss en règne seront de la délégation d'artistes sénégalais devant participer à la 9e édition des Jeux de la Francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Le Ministre de la Culture, qui a reçu, mardi dernier, des artistes, des journalistes et le Comité national "Miss Sénégal" « pour les orientations de l'État, la mise à disposition des appuis du Président de la République et des conseils », a rassuré que « toutes les dispositions nécessaires pour une bonne participation des acteurs culturels sénégalais ont été prises ». La délégation culturelle du Sénégal aux Jeux de la Francophonie sera composée de 33 membres dont 21 artistes.

Ces derniers, a rappelé le Ministère de la Culture, ont été choisis sur la base d'un appel à candidatures. Un comité national avec des jurys autonomes a été présélectionné sur une liste de 242 candidats avant la sélection définitive par le Comité international de la Francophonie.