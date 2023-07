Angola: Le Journal Officiel de l'Etat aura un nouveau format

Luanda — Le Journal officiel de l'Etat angolais (Diário da República) aura un nouveau format à partir du 24 juillet, a annoncé ce vendredi le président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale, Sebastião Teta.

Selon le responsable, qui s'exprimait en conférence de presse, le nouveau format du document devrait apporter des innovations telles que l'insertion du nombre de pages dans le résumé, la taille des lettres, les couleurs et il passera de deux à une colonne.

Approuvé par le décret n.° 3829/23, du 28 juin, du Secrétaire du Conseil des Ministres, publié dans le Journal officiel n.° 118, Il Série, le Nouveau Graphisme vise à améliorer le processus de lecture du Journal officiel de l'Etat sur les appareils mobiles et à permettre une plus grande accessibilité à la législation par les citoyens.

En ce qui concerne la visualisation, a-t-il poursuivi, les nouveaux graphiques faciliteront la visualisation de la lecture, puisque la pagination ne se fera que par une seule colonne et chaque acte juridique sera isolé des autres, avec un design coloré en ce qui concerne les images, les tableaux et autres informations qui nécessitent une amélioration en fonction du matériel envoyé par les entités, permettant ainsi au client de ne visualiser que l'acte qui l'intéresse.

Une consultation plus rapide et plus efficace des actes publiés

Ce projet vise également à collaborer pour réduire l'impression papier, contribuant ainsi à la réduction de la pollution de l'environnement et à la promotion d'une Planète Bleue plus verte, à la hauteur de l'une des valeurs inscrites dans le Plan Stratégique de l'Imprimerie Nationale 2021-2025, qui est la Responsabilité Sociale et Environnementale.

À son tour, le directeur de l'édition et de la publication de l'imprimerie nationale, Hermenegildo Seca, a déclaré que le nouveau graphisme du Journal officiel marque une voie pour la numérisation du journal.

"Dans un avenir proche, nous passerons également au Journal officiel électronique et c'est l'un de nos principaux objectifs", a-t-il souligné.

Hermenegildo Seca a ajouté que la presse nationale suit la voie de la modernisation et accompagne l'évolution des technologies de l'information.