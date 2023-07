Afrique: FILDA 2023 - Le MEP distingue les protagonistes du PRODESI

Luanda — Les entreprises promouvant le Programme d'Appui à la Production, la Diversification des Exportations et la Substitution des Importations (PRODESI) ont été distinguées mercredi, à Luanda, par le Ministère de l'Economie et du Plan (MEP).

L'acte, qui faisait partie des célébrations des cinq ans de mise en œuvre du PRODESI, a eu lieu à la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui se déroule dans la Zone économique spéciale (ZEE) jusqu'au 22 juillet.

Parmi les autres institutions et entreprises, la BFA a été classée première, en tant que banque qui a déboursé le plus de montants, suivie de Standard Bank, tandis que la BDA a financé le plus de projets.

En ce qui concerne les entreprises exportatrices, les distinctions ont été attribuées à Nova Cimenagola, Embalvidro Indústria et Novagrolider, tandis que dans la catégorie des fournisseurs de machines et d'équipements, Impormàquinas, Hipermàquinas et BrasÀfrica ont été distinguées.

Ont également été distinguées en tant qu'opérateurs de transport la Centrale des services routiers Wilson Rodrigues Su et Dangolma Lda

Pour la Foire locale de l'année, Quibala, do Gado, à Huíla, et Caála ont été distingués, tandis que pour la catégorie Développement durable, la distinction est revenue à Primeplas, Fabrometal et Guata.

À l'occasion, le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, a dit que le PRODESI a cinq dimensions, notamment la formation (plus de 20 000 actions de formation pour les promoteurs), le financement, l'accès au marché local et extérieur et le financement.

"Nous devons être plus perturbateurs et réussir à produire plus pour pouvoir nourrir notre population et atteindre la sécurité alimentaire", a-t-il exhorté.

Grâce au Prodesi, un programme supervisé par le MEP, plus de quatre mille 795 projets ont été approuvés par la banque pour financement.